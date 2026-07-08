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Ο εισαγγελικός λειτουργός επισήμανε αντιφάσεις στις καταθέσεις της κοπέλας και υποστήριξε ότι η συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν προσιδιάζει σε θύμα βιασμού.

Παρά την πρόταση απαλλαγής για τον βιασμό, ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη ενός εκ των κατηγορουμένων για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων λόγω της βιντεοσκόπησης.

Τέλος, αν και χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των αστυνομικών ως πειθαρχικά επιλήψιμη που εκθέτει την υπηρεσία, διευκρίνισε ότι η ηθική απαξία δεν αρκεί για τη θεμελίωση ποινικής ευθύνης.

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Στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν αρκούν για να στηρίξουν καταδικαστική κρίση για την κατηγορία του ομαδικού βιασμού κατέληξε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, εισηγούμενος την απαλλαγή, λόγω αμφιβολιών, των τριών αστυνομικών που δικάζονται για την υπόθεση της 19χρονης στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Εξαίρεση αποτέλεσε η κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, για την οποία ζήτησε την ενοχή ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις επίμαχες πράξεις.

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«Αποδείχθηκε η σεξουαλική πράξη, όχι όμως ότι αυτή έγινε χωρίς συναίνεση», ήταν το βασικό συμπέρασμα της αγόρευσής του. Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι οι καταθέσεις της καταγγέλλουσας περιείχαν αντιφάσεις και ανακολουθίες, οι οποίες, κατά την κρίση του, δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.

Φωτο αρχείου – Πηγή: EUROKINISSI

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η μεταβολή της βούλησης της 19χρονης μετά το περιστατικό δεν αρκεί για να ανατρέψει τη συναίνεση, εφόσον αυτή είχε δοθεί κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης.

Αναφερόμενος στη συμπεριφορά της καταγγέλλουσας, σημείωσε ότι δεν προέκυψε να εξέφρασε άρνηση ή να επιχείρησε να απομακρυνθεί, παρότι -όπως είπε- βρέθηκε μόνη της στον χώρο και η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Πρόσθεσε ακόμη ότι θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν σε μικρή απόσταση, επισημαίνοντας πως, κατά την άποψή του, η εικόνα που προέκυψε από τη διαδικασία δεν συνάδει με εκείνη θύματος βιασμού.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα, με τον εισαγγελέα να επισημαίνει ότι η αποστολή του δικαστηρίου δεν είναι να αξιολογήσει το ήθος των κατηγορουμένων, αλλά να εξετάσει αν υπάρχει πλήρης απόδειξη για τις αποδιδόμενες πράξεις.

Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τη συμπεριφορά των δύο αστυνομικών, υπογραμμίζοντας ότι εξέθεσαν την Ελληνική Αστυνομία και υπέπεσαν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. «Και συναινετικές να ήταν οι επαφές, όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ηθική απαξία των πράξεών τους δεν αρκεί για να θεμελιώσει ποινική ευθύνη.

Φωτο αρχείου – Πηγή: EUROKINISSI

Βιασμός 19χρονης σε Α.Τ.: Η καταγγελία

Η υπόθεση αφορά όσα κατήγγειλε η τότε 19χρονη ότι συνέβησαν το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022. Σύμφωνα με την ίδια, είχε ζητήσει βοήθεια από αστυνομικούς που περιπολούσαν στο Θησείο για πρόβλημα που είχε προκύψει στην εργασία της και εκείνοι της πρότειναν να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας για να απευθυνθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας. Κατά την καταγγελία της, όταν έφτασαν στο τμήμα, δύο από τους αστυνομικούς την οδήγησαν στα αποδυτήρια, όπου τη βίασαν, ενώ ο ένας κατέγραφε το περιστατικό με κάμερα.

Οι δύο κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό παραδέχτηκαν στις απολογίες τους ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή μέσα στο αστυνομικό τμήμα, υποστήριξαν όμως ότι έγινε με τη συναίνεση της 19χρονης. Ο τρίτος κατηγορείται για συνέργεια, ενώ ένας από τους δύο αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

(Πηγή: dikastiko.gr)