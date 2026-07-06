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Οι ανασκαφές έφεραν στο φως χάλκινα και χρυσά νομίσματα, εργαλεία, καθώς και όστρακα με επιγραφές που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή της περιόδου.

Παράλληλα, στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρίνα ελ-Αλαμέιν αποκαλύφθηκαν 18 επιπλέον τάφοι, κεραμικά ευρήματα και μια γρανιτένια σαρκοφάγος, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις για τις ταφικές πρακτικές.

Το αιγυπτιακό υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων επισημαίνει ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν την πολεοδομική ανάπτυξη και τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής κατά τη Βυζαντινή εποχή.

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Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο έφεραν στο φως μια εξαιρετικά καλά διατηρημένη πόλη της βυζαντινής περιόδου στη δυτική έρημο.

Τα οικοδομικά τετράγωνα του 4ου αιώνα μ.Χ. περιλαμβάνουν κατοικίες και θρησκευτικά κτίρια, μεταξύ των οποίων μια παλαιοχριστιανική βασιλική στην Όαση Ντάχλα. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης νομίσματα, όστρακα και διάφορα εργαλεία.

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Παράλληλα, στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, κοντά στην Αλεξάνδρεια, αποκαλύφθηκαν 18 αρχαίοι τάφοι, κάποιοι λαξευτοί σε βράχο και άλλοι κτιστοί από ασβεστόλιθο, καθώς και κεραμικά ευρήματα και μια γρανιτένια σαρκοφάγος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, η πρώτη ανακάλυψη προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή, την πολεοδομική ανάπτυξη και τις οικονομικές δραστηριότητες κατά την περίοδο που η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Όπως ανέφερε ο Hisham el-Leithy, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, τα ανασκαμμένα οικοδομικά τετράγωνα διέθεταν κεντρικούς οδικούς άξονες με κατεύθυνση βορρά–νότου, οι οποίοι διασταυρώνονταν με δρόμους ανατολής–δύσης, σχηματίζοντας ανοικτές πλατείες και δημόσιους χώρους.

Ο επικεφαλής της αρχαιολογικής αποστολής, Mahmoud Massoud, δήλωσε ότι στο υψηλότερο σημείο του οικισμού δεσπόζει μια παλαιοχριστιανική βασιλική του μέσου του 4ου αιώνα, με θέα στους κύριους δρόμους της πόλης, ενώ σώζονται επίσης τα κατάλοιπα δύο πύργων επιτήρησης που προστάτευαν την περιφέρεια του οικισμού.

Η όαση, η οποία βρίσκεται στην Νέα Κοιλάδα της δυτικής Αιγύπτου, περιλαμβάνεται στον Προσωρινό Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ένα βήμα πριν από την εγγραφή της στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς του οργανισμού.

Ο Massoud πρόσθεσε ότι στην περιοχή αποκαλύφθηκε ένα ισχυρά οχυρωμένο συγκρότημα με μεγάλους αμυντικούς τοίχους, καθώς και πολυάριθμες κατοικίες με αίθουσες υποδοχής και θολωτές στέγες. Ανάμεσά τους βρίσκεται η κατοικία του Tisous, διακόνου της Εκκλησίας, η οποία χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι πριν από την ανέγερση της βασιλικής της πόλης χρησιμοποιούνταν ως οικιακός ναός.

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Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως φούρνους αρτοποιίας, χώρους μαγειρείων, εργαλεία άλεσης, καθώς και χάλκινα νομίσματα με απεικονίσεις Βυζαντινών αυτοκρατόρων, λατινικές επιγραφές και χριστιανικά σύμβολα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται σύνολο χρυσών νομισμάτων της εποχής του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β΄ (337–361 μ.Χ.).

Εντοπίστηκαν επίσης περί τα 200 όστρακα, δηλαδή θραυσμάτων κεραμικών αγγείων που χρησιμοποιούνταν ως υλικό γραφής. Τα όστρακα φέρουν επιγραφές που καταγράφουν εμπορικές συναλλαγές, αλληλογραφία και άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής.

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Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν επίσης αρχαίους τάφους στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Αλεξάνδρειας, στις ακτές της Μεσογείου.

Πρόκειται για 11 λαξευτούς σε βράχο τάφους με μέσο βάθος οκτώ μέτρων και επτά επιφανειακούς τάφους κατασκευασμένους από ασβεστόλιθο. Με τις νέες ανακαλύψεις, ο συνολικός αριθμός των τάφων που έχουν εντοπιστεί στον χώρο ανέρχεται πλέον στους 48.

Στον χώρο βρέθηκαν επίσης κεραμικά αγγεία, αμφορείς, λυχνάρια, πινάκια, βωμοί και λεκάνες από ασβεστόλιθο.

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Οι αρχαιολόγοι έφεραν επίσης στο φως μια γρανιτένια σαρκοφάγο μήκους 2,5 μέτρων, η οποία περιείχε σκελετικά κατάλοιπα που βρίσκονται υπό μελέτη. Κοντά στη σαρκοφάγο εντοπίστηκαν επίσης τα κατάλοιπα γύψινου αγάλματος σφίγγας. Στο στόμα ορισμένων νεκρών βρέθηκαν τέσσερα χρυσά ελάσματα, γνωστά ως «χρυσή γλώσσα», πρακτική που συνδεόταν με τις ταφικές αντιλήψεις της εποχής.

Φωτογραφία Wikimedia commons

Η Μαρίνα ελ-Αλαμέιν είναι αρχαιολογικός χώρος κοντά στη σύγχρονη πόλη Ελ-Αλαμέιν, στις βόρειες ακτές της Αιγύπτου. Ο χώρος αποκαλύφθηκε το 1986 και οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι πρόκειται για την αρχαία ελληνορωμαϊκή λιμενική πόλη Λευκάσπιδα (Leukaspis), στις ακτές της Μεσογείου, η οποία ιδρύθηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. και γνώρισε μεγάλη ακμή έως τον 4ο αιώνα.

Ο τουριστικός τομέας της Αιγύπτου έχει αρχίσει να ανακάμπτει μετά από χρόνια πολιτικής αστάθειας που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011, καθώς και μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

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Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το προηγούμενο έτος επισκέφθηκαν την Αίγυπτο 19 εκατομμύρια τουρίστες, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με το 2024. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026 η χώρα υποδέχθηκε 6,1 εκατομμύρια επισκέπτες, έναντι 5,7 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Με πληροφορίες από Associated Press, The Guardian