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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το περιστατικό στην Καλλιθέα, καθώς ανατρέπεται το αρχικό σενάριο που ήθελε δύοδιαρρήκτες να «μπουκάρουν» σε διαμέρισμα και να δέχονται επίθεση με ρόπαλο από τον ένοικο. Τα νέα δεδομένα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι δεν πέρασαν ποτέ το κατώφλι της πολυκατοικίας ή του σπιτιού του ομογενούς από το Καζακστάν.

Πού έγινε τελικά η επίθεση

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η σύζυγος του ομογενούς παρατήρησε δύο άτομα να βγάζουν φωτογραφίες έξω από το κτίριο και ειδοποίησε τον σύζυγό της. Εκείνος, ο οποίος εργάζεται ως οδοντίατρος, έφτασε αμέσως στο σημείο κρατώντας ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εντόπισε τους δύο άνδρες στον δρόμο και τους επιτέθηκε εκεί.

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Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι. Μάλιστα, μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.

Η αρχική εκδοχή

Δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό τη διάρρηξη στην Καλλιθέα, όμως έγιναν αντιληπτά από τον ένοικο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή.

Ο 55χρονος ένοικος, αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο δραστών μέσα στο σπίτι του και συνεπλάκη μαζί τους. Από την αντιπαράθεση προκλήθηκαν τραυματισμοί και για τις δύο πλευρές.

Οι δύο διαρρήκτες, αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες και έγιναν ράμματα, λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο ένοικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

«Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι», δήλωσε στον ΣΚΑΪ η γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

«Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα να μην κουνηθούνε να έρθει η αστυνομία», πρόσθεσε και εξήγησε ότι συγκεντρώθηκε κόσμος για να βοηθήσει και ζητούσε από τον δράστη να σταματήσει να τους χτυπά.

Η αυτόπτης μάρτυρας είπε επίσης ότι οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο σημείο ξέπλυναν με νερό τις πληγές του θύματος.