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Η διοίκηση της εταιρείας που ναύλωσε το πλοίο επιβεβαίωσε το γεγονός στους επιβάτες και αναζητά άμεσα εναλλακτικούς προορισμούς για τη συνέχιση του ταξιδιού τους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ακολούθησε την πρόσφατη άρνηση των τουρκικών αρχών να επιτρέψουν την είσοδο στο ίδιο κρουαζιερόπλοιο, επικαλούμενες λόγους ηθικών αξιών και κοινωνικής δομής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία επίσημη αιτιολογία από την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με την απόφαση απαγόρευσης εισόδου του πλοίου στα λιμάνια της χώρας.

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Ένα κρουαζιερόπλοιο με 2000 μέλη της LGBTQ+ κοινότητας που δεν είχε γίνει δεκτό στην Τουρκία πριν λίγες μέρες, «έφαγε» μπλόκο και στην Αίγυπτο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, οι επιβάτες του Scarlet Lady, συμπεριλαμβανομένης της ηθοποιού του Μπρόντγουεϊ Πάτι ΛουΠόν, έλαβαν σημείωμα που τους ενημέρωνε ότι το πλοίο αναζητούσε εσπευσμένα εναλλακτικά λιμάνια.

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Η Αίγυπτος αρνήθηκε την είσοδο ΛΟΑΤΚΙ+ κρουαζιεροπλοίου

«Νωρίς σήμερα το πρωί, ενημερωθήκαμε ότι στο Scarlet Lady απαγορεύτηκε η είσοδος στα αιγυπτιακά ύδατα και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορεί πλέον να προσεγγίσει την Αλεξάνδρεια σήμερα», ενημέρωσε τους επιβάτες ο Ριτς Κάμπελ, διευθύνων σύμβουλος της Atlantis Events, της ταξιδιωτικής που ναύλωσε το πλοίο της Virgin Voyages.

Το σημείωμα κατέληγε: «Παρακαλώ να γνωρίζετε ότι τόσο η ομάδα της Atlantis όσο και της Virgin Voyages εργάστηκαν ακούραστα για να γίνει πραγματικότητα αυτή η στάση στην Αλεξάνδρεια. Αυτά τα νέα αποτέλεσαν έκπληξη για όλους μας και είμαστε εξίσου απογοητευμένοι με εσάς».

Η επίσκεψη στην Αίγυπτο αποτελούσε ήδη τροποποίηση της προγραμματισμένης περιοδείας, η οποία οργανώθηκε βιαστικά μετά την άρνηση εισόδου του πλοίου στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία επίσημη αιτιολογία για την απόφαση της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

LGBTQ+ cruise ship denied entry to Egypt after Turkey ban



A cruise ship chartered by LGBTQ+ tour group Atlantis Events has been denied entry into Egypt, days after Turkey also refused it passage. The Scarlet Lady, carrying 2,000 passengers including Broadway performer Patti… — PiQ (@PiQMarkets) July 9, 2026

Στην 10ήμερη κρουαζιέρα απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία, αφού οι αρχές δημοσίευσαν μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο αναφέροντας ότι η κρουαζιέρα είχε ναυλωθεί «από ομάδες γνωστές για συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη δομή της κοινωνίας μας και τις ηθικές μας αξίες».

Ο Κάιλ Όλσεν, ιδιοκτήτης της Hermes Holidays, μιας άλλης ταξιδιωτικής εταιρείας που απευθύνεται στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, δήλωσε ότι πιστεύει πως αν η Τουρκία δεν είχε απαγορεύσει την είσοδο στο πλοίο αυτή την εβδομάδα, η Αίγυπτος δεν θα είχε εκδώσει τη δική της απαγόρευση. «Ανησυχώ ότι και άλλες χώρες θα αποθρασυνθούν με τη σειρά τους και θα απαγορεύσουν τις γκέι κρουαζιέρες από τα λιμάνια τους», ανέφερε.

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«Αυτή είναι μια θλιβερή αποτύπωση της πορείας που έχει πάρει ο κόσμος. Διαδοχικές κυβερνήσεις πέφτουν στα χέρια δεξιών ομάδων και, ως αποτέλεσμα, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων αφαιρούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη».

Ο Όλσεν πρόσθεσε ότι, μετά τις ενέργειες της Τουρκίας και της Αιγύπτου, δεν θα συνιστούσε αυτές τις χώρες στους πελάτες του. «Είναι όμως σημαντικό να σημειωθεί ότι οι απόψεις της κυβέρνησης δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις των λαών αυτών των χωρών», είπε. «Έχουμε επισκεφθεί την Τουρκία και την Αίγυπτο πολλές φορές στο παρελθόν και βρήκαμε τους ανθρώπους πολύ θερμούς, φιλικούς και φιλόξενους».

Η ΛουΠόν, η 77χρονη βραβευμένη με Tony ηθοποιός μοιράστηκε το Σάββατο στο Instagram το σοκ της για τα νέα. «Στην κρουαζιέρα της Atlantis, όπου πρόκειται να εμφανιστώ την επόμενη εβδομάδα, απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία», έγραψε. «Ένα πλοίο –ένα μεγαλοπρεπές πλοίο– γεμάτο γκέι άνδρες. Κι εμένα. Τους αρνήθηκαν την είσοδο στην Τουρκία απλώς και μόνο λόγω του ποιοι επιβαίνουν σε αυτό.

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Είμαι εξοργισμένη, αλλά συνεχίζω το ταξίδι, καθώς το πλοίο θα προσεγγίσει άλλα λιμάνια. Είμαι έτοιμη να εμφανιστώ για όλους αυτούς τους υπέροχους άνδρες σε αυτή την κρουαζιέρα της Atlantis, οι οποίοι αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο από αυτό».