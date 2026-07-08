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Η παραγωγή και ο τηλεοπτικός σταθμός επιθυμούν τη συνεργασία με την καλλιτέχνιδα για τη θέση της παρουσιάστριας του προγράμματος.

Η ανάγκη για αναζήτηση νέου προσώπου προέκυψε μετά την απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη να απέχει από την παρουσίαση του σόου.

Η παραγωγή στοχεύει στη διατήρηση των τεσσάρων κριτών που συμμετείχαν στις προηγούμενες σεζόν του δημοφιλούς τηλεοπτικού προγράμματος.

Αν και δεν έχει πραγματοποιηθεί επίσημο ραντεβού, οι συζητήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα ενόψει των γυρισμάτων του Σεπτεμβρίου.

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Αρκετή συζήτηση φαίνεται πως γίνεται γύρω από τη Δέσποινα Βανδή τις τελευταίες ημέρες. Μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο Nox Athens από τον Νοέμβριο, το όνομά της έρχεται ξανά στο προσκήνιο αυτή τη φορά σχετικά με την τηλεοπτική της επιστροφή. Τις δύο τελευταίες σεζόν η Δέσποινα Βανδή έμεινε εκτός τηλεόρασης αλλά αυτή τη φορά μάλλον θα δυσκολευτεί να απαντήσει αρνητικά.

Όπως είχε αποκαλύψει η HuffPost στις αρχές Φεβρουαρίου, η Δέσποινα Βανδή είχε δεχτεί προσέγγιση από την Acun Medya προκειμένου να επιστρέψει τον Σεπτέμβρη στο The Voice ως coach, στο πλαίσιο μιας τονωτικής ανανέωσης του μουσικού talent show.

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Η Δέσποινα Βανδή με τον Γιώργο Καπουτζίδη το 2016, όταν εκείνη πρωταγωνιστούσε στο μιούζικαλ Mamma Mia.

Δέσποινα Βανδή: Πρώτη φορά στον ΣΚΑΪ

Αν και οι δύο πλευρές είχαν βάλει τότε μια άνω τελεία στις συζητήσεις τους, φαίνεται πως το όνομα της Δέσποινας Βανδή αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Παραγωγή αλλά και για τον σταθμό, όχι όμως πλέον για τη θέση του κριτή αλλά και για τη θέση του παρουσιαστή που έμεινε κενή μετά την απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη να απέχει από το The Voice την προσεχή σεζόν.

«Δεn θα το κάνω του χρόνου το The Voice» είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Καπουτζίδης πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. «Είναι ένα πρόγραμμα που το αγαπάω πάρα πολύ και το κάνω και με ανθρώπους που αγαπώ, που εκτιμώ, που είναι φίλοι μου. Αυτός είναι και ο λόγος που επέστρεψα, όταν επέστρεψα. Το έχω κάνει όμως πέντε χρόνια. Είναι πολλά. Δεν θέλω να γίνει κάτι το οποίο θα φθίνει μέσα μου να θα το κάνω βαριεστημένα. Την πρώτη χρονιά τη διασκέδασα, τη δεύτερη χρονιά δεν τη διασκέδασα τόσο πολύ.

H Δέσποινα Βανδή στον τελικό του The Voice του ΑΝΤ1 το 2014 με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα. Εκείνη μάλιστα τη σεζόν είχε κερδίσει η Μαρία Έλενα Κυριάκου από τη δική της ομάδα.

Κάποιοι μάλιστα πιστεύουν ότι ένας λόγος που έκαναν τους υπεύθυνους τους The Voice να θέλουν να ποντάρουν στη Δέσποινα Βανδή για την παρουσίαση ήταν η ευφυής επιλογή- όπως αποδείχτηκε- του Σάκη Ρουβά στο τιμόνι του φετινού Your Face Sounds Familiar.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σκοπός της Παραγωγής είναι να παραμείνουν και οι τέσσερις coaches (Μαζωνάκης, Μάστορας, Μουζουράκης, Παπαρίζου) που είχαν συμβάλλει με το παραπάνω στην επιτυχία που σημείωσε το παιχνίδι τις δύο τελευταίες σεζόν. Προς το παρόν η Δέσποινα Βανδή δεν έχει κάνει επίσημο ραντεβού για το The Voice, δεν αποκλείεται όμως αυτό να συμβεί μέσα στις επόμενες μέρες καθώς τα γυρίσματα πρέπει να ξεκινήσουν στα μέσα του Σεπτέμβρη.