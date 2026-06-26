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Επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο το αποκλειστικό ρεπορτάζ της HuffPost για τη «συνεργασία της χρονιάς», όπως ήδη την αποκαλούν, ανάμεσα στη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή στο NOX. Τη διαπραγμάτευση είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή ο συνιδιοκτήτης του χώρου, Άγγελος Κοταρίδης, και απαιτήθηκαν αρκετές συναντήσεις μέχρι να διευθετηθεί ακόμα και η τελευταία λεπτομέρεια προκειμένου οι δύο γυναίκες, που θα συναντηθούν πρώτη φορά επί σκηνής, να έχουν μία συνεργασία χωρίς την παραμικρή «σκιά»

Βανδή- Θεοδωρίδου: Το παρασκήνιο μιας συνεργασίας που ήδη συζητιέται πολύ

Μετά το τέλος της τετραετούς συνεργασίας της Νατάσας Θεοδωρίδου και του επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα (Ακτή Πειραιώς, Έναστρον) αλλά και της Δέσποινας Βανδή με τον Γιάννη Μωράκη (Κέντρο Αθηνών), η πρόταση του ομίλου Μαροσούλη- Κοταρίδη ήταν αρκετά δελεαστική και για τις δύο τραγουδίστριες, που ξεκίνησαν την καριέρα τους στην Αθήνα πριν από 30 χρόνια, έχοντας ήδη δουλέψει σε μαγαζιά της Θεσσαλονίκης.

Στην αρχή μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, οι συζητήσεις φαινόταν ότι θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο, παρά την καλή πρόθεση όλων των πλευρών. Με πολύ ψυχραιμία, υπομονή και, κυρίως, αλληλοσεβασμό, η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή κατάφεραν να βρουν τη χρυσή τομή και έτσι από τα μέσα του φθινοπώρου, θα υποδεχτούν μαζί το κοινό της πρωτεύουσας σε μία παραγωγή υψηλών αξιώσεων.