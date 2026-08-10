Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα απολαμβάνουν το ταξίδι του μέλιτος στη Γαλλική Πολυνησία συμμετέχοντας σε διάφορες θαλάσσιες δραστηριότητες και περιπέτειες.

Το ζευγάρι καταδύθηκε πρόσφατα στη Μουρέα για την αναζήτηση μαργαριταριών μέσα σε όστρακα, μοιράζοντας την εμπειρία αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, οι νεόνυμφοι εξερευνούν τον υποθαλάσσιο κόσμο της περιοχής, έχοντας ήδη συναντήσει φάλαινες, καρχαρίες και σαλάχια.

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2024 και επισφραγίστηκε με τον γάμο τους τον Μάιο του 2026 στην Αθήνα, ακολουθούμενο από εορταστική εκδήλωση στην Πάρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα φαίνεται ότι αποφάσισαν να μετατρέψουν το ταξίδι του μέλιτος στη Γαλλική Πολυνησία σε μια συλλογή εμπειριών ζωής. Οι δύο νεόνυμφοι δεν περιορίζονται στις εξωτικές παραλίες και στις εικόνες ενός από τους ομορφότερους προορισμούς του κόσμου, αλλά δοκιμάζουν συνεχώς και κάτι διαφορετικό.

Αυτή τη φορά, το ζευγάρι βούτηξε στα νερά της Γαλλικής Πολυνησίας αναζητώντας… μαργαριτάρια.

Οι δυο τους καταδύθηκαν για να αναζητήσουν όστρακα, ενώ στη συνέχεια, με τη βοήθεια ειδικού, άνοιξαν ένα από αυτά και ανακάλυψαν το μαργαριτάρι που έκρυβε στο εσωτερικό του. Η Αθηνά Οικονομάκου έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη από τη διαδικασία και μοιράστηκε στιγμιότυπα της εμπειρίας με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Advertisement

Advertisement

Από τους καρχαρίες στα μαργαριτάρια

Το γαμήλιο ταξίδι τους μόνο συνηθισμένο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Στη Μουρέα της Γαλλικής Πολυνησίας, το ζευγάρι έχει ήδη ζήσει εντυπωσιακές θαλάσσιες εμπειρίες, με συναντήσεις με φάλαινες, καρχαρίες και σαλάχια, ενώ η Οικονομάκου έχει δημοσιεύσει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις εξορμήσεις τους.

Η επιλογή της Γαλλικής Πολυνησίας μόνο τυχαία δεν είναι. Η Μουρέα, με τα καταγάλανα νερά, τους κοραλλιογενείς υφάλους και τον εντυπωσιακό υποθαλάσσιο κόσμο της, αποτελεί έναν από τους πλέον διάσημους προορισμούς του Ειρηνικού για καταδύσεις.

Ένας έρωτας που οδήγησε στον γάμο

Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Ιταλοαργεντινό πρώην μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα άρχισε το 2024 και εξελίχθηκε γρήγορα. Η γνωριμία τους έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία και οι δύο είχαν αφήσει πίσω σημαντικές προηγούμενες σχέσεις – ο Τσερέλα έχει αποκαλύψει ότι είχε μόλις βγει από δεσμό διάρκειας 12 ετών.

Η σχέση τους έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό το καλοκαίρι του 2024, όταν εμφανίστηκαν μαζί στη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα. Ακολούθησαν κοινά ταξίδια, εμφανίσεις στην Ελλάδα και στην Ιταλία και τελικά η απόφαση να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Η ίδια η Οικονομάκου έχει χαρακτηρίσει τον έρωτά τους «κεραυνοβόλο».

Στις 16 Μαΐου 2026 παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στην Πλάκα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ακολούθησε στα τέλη Ιουνίου η μεγάλη γαμήλια γιορτή στην Πάρο, με φίλους, συγγενείς και πρόσωπα της showbiz.

Και τώρα οι δυο τους βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου. Από τα ελληνικά νησιά στη Μουρέα και από τον γάμο στις καταδύσεις για μαργαριτάρια, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν έναν μήνα του μέλιτος που μοιάζει περισσότερο με ταξίδι περιπέτειας παρά με κλασικές διακοπές.