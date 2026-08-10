Σε ισχύ βρίσκεται το θερινό ωράριο λειτουργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που αναμένεται να διατηρηθεί καθόλη τη διάρκεια του Αυγούστου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Η αραίωση των δρομολογίων έχει ήδη γίνει αντιληπτή από το επιβατικό κοινό σε λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ.
Πιο αναλυτικά:
Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται τις καθημερινές με συχνότητα περίπου 7 έως 7,5 λεπτών.
Γραμμή 2 (Μετρό): Κατά τις ώρες αιχμής, από τις 07:00 έως τις 19:00, οι συρμοί περνούν ανά 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η αναμονή κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά.
Γραμμή 3 (Μετρό): Τις πρωινές ώρες αιχμής η συχνότητα ανέρχεται σε ένα δρομολόγιο κάθε 4,5 λεπτά, ενώ στη συνέχεια οι συρμοί διέρχονται ανά 5,5 έως 8 λεπτά.
Τραμ: Η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται περίπου στα 12 λεπτά, έως τις 22:00.
Ο ΟΑΣΑ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή την πρώτη φάση του θερινού προγράμματος, το οποίο θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Ωστόσο, η συχνότητα των δρομολογίων δεν μειώνεται σε όλες τις γραμμές, καθώς αυξάνονται τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη.
Η επιστροφή στα χειμερινά προγράμματα αναμένεται να γίνει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.