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Ο ΟΑΣΑ ενισχύει τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο, τον Πειραιά και τη λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ παράλληλα θέτει σε καθημερινή λειτουργία την ενισχυτική γραμμή 122Θ.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για το αναλυτικό πρόγραμμα των αστικών συγκοινωνιών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ, της εφαρμογής OASA Telematics και του τηλεφωνικού κέντρου.

Λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό, οι σταθμοί από το Μέγαρο Μουσικής έως την Κατεχάκη κλείνουν νωρίτερα από τις 21:40 τις καθημερινές.

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Σε ισχύ τέθηκε από το Σάββατο 27/6 το θερινό πρόγραμμα των δρομολογίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας που θα εφαρμοστεί ως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ, το θερινό πρόγραμμα αφορά τις γραμμές Λεωφορείων και Τρόλεϊ.

Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα δρομολογίων όλων των αστικών και περιαστικών γραμμών μέσω της εφαρμογής OASA Telematics, της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ, καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

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Τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και τη λεωφόρο Ποσειδώνος ενισχύονται κατά τη θερινή περίοδο, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη επιβατική κίνηση.

Παράλληλα, τίθεται σε καθημερινή λειτουργία η ενισχυτική θερινή γραμμή 122Θ (Βάρκιζα – Στ. Αργυρούπολη), η οποία πλέον θα εκτελεί δρομολόγια όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα αλλά και τις εργάσιμες ημέρες. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση των εξεταστικών περιόδων, προβλέπεται η διακοπή της λειτουργίας των λεωφορειακών γραμμών 242, 250 και Ε90.

Τις προσεχείς ημέρες θα τεθούν σε ισχύ τα θερινά προγράμματα δρομολογίων και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Η ΣΤΑΣΥ θα ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τις συχνότητες των δρομολογίων ανά χρονική περίοδο μέσω της ιστοσελίδας της.

Η μέση αναμονή μεταξύ των δρομολογίων κατά τη θερινή περίοδο κυμαίνεται γύρω στα 7 έως 7,5 λεπτά, ωστόσο αναλυτικά τα δρομολόγια θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας. Από την Κυριακή 28 Ιουνίου οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο τμήμα «Μέγαρο Μουσικής – Κατεχάκη», με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις βραδινές ώρες.

Συγκεκριμένα, από την Κυριακή έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» διακόπτουν τη λειτουργία τους στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη του ημερήσιου προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Ευαγγελισμός» και «Εθνική Άμυνα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».