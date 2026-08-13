Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ τον Ιούλιο του 2026, εξυπηρετώντας συνολικά 6,9 εκατομμύρια επιβάτες.

Η κίνηση σημείωσε άνοδο 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με τη διεθνή επιβατική κίνηση να αποτελεί τον κύριο πυλώνα της ανάπτυξης.

Παράλληλα, η εσωτερική επιβατική κίνηση παρουσίασε θετικό πρόσημο, σημειώνοντας αντίστοιχη αύξηση της τάξεως του 6,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η επιβατική κίνηση από και προς τη Μέση Ανατολή εκτινάχθηκε κατά 26,7%, κυρίως λόγω της πλήρους επανόδου των δρομολογίων από το Ισραήλ.

Παρά την αύξηση των επιβατών, ο μέσος συντελεστής πληρότητας υποχώρησε οριακά στο 85,3% λόγω της αυξημένης χωρητικότητας που προσέφεραν οι αεροπορικές εταιρείες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε τροχιά συνεχόμενης ανάπτυξης κινούνται τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, καταγράφοντας επιδόσεις-ρεκόρ για τον Ιούλιο του 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέσα στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 6,9 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός που μεταφράζεται σε αύξηση 5,4% (ή επιπλέον 353.000 επιβάτες) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Από την έναρξη της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, οι αεροσταθμοί της Fraport Greece έχουν υποδεχτεί πλέον το εντυπωσιακό νούμερο των 272 εκατομμυρίων επιβατών, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό τους ρόλο στον ελληνικό τουρισμό και την οικονομία.

Advertisement

Advertisement

Διεθνείς αφίξεις: Κινητήριος δύναμη

Η μερίδα του λέοντος της συνολικής ανόδου ανήκει για ακόμα μία φορά στη διεθνή επιβατική κίνηση. Η διεθνής κυκλοφορία, όπως δείχνουν τα data της Fraport Greece, διαμορφώθηκε στα 5,97 εκατομμύρια επιβάτες, αντιπροσωπεύοντας το 86% του συνολικού όγκου, με αύξηση 5,2% (+293 χιλιάδες ταξιδιώτες) σε σύγκριση με πέρυσι.

Στην κορυφή των προτιμήσεων των αλλοδαπών επισκεπτών βρέθηκαν δημοφιλείς νησιωτικοί προορισμοί αλλά και μεγάλα αστικά κέντρα:

Κέρκυρα (CFU): +67.000 επιβάτες (+7,7%)

+67.000 επιβάτες (+7,7%) Ρόδος (RHO): +62.000 επιβάτες (+5,3%)

+62.000 επιβάτες (+5,3%) Θεσσαλονίκη (SKG): +52.000 επιβάτες (+8,1%)

+52.000 επιβάτες (+8,1%) Χανιά (CHQ): +30.000 επιβάτες (+4,7%)

+30.000 επιβάτες (+4,7%) Κεφαλονιά (EFL): +20.000 επιβάτες (+10,8%)

+20.000 επιβάτες (+10,8%) Μύκονος (JMK): +19.000 επιβάτες (+6,4%)

+19.000 επιβάτες (+6,4%) Σκιάθος (JSI): +19.000 επιβάτες (+12,6%)

Παράλληλα, η εσωτερική επιβατική κίνηση κατέγραψε εξίσου θετικό πρόσημο, φτάνοντας τις 957.000 επιβάτες (μερίδιο 14%), σημειώνοντας αύξηση 6,7% (+60 χιλιάδες επιβάτες) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Επιστρέφει το Ισραήλ – Εκτινάσσεται η Μέση Ανατολή

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα των στοιχείων του Ιουλίου 2026 είναι η συμπεριφορά της αγοράς της Μέσης Ανατολής. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, η επιβατική κίνηση από και προς τη Μέση Ανατολή εκτινάχθηκε κατά 26,7% (+45.000 επιβάτες), αποδεικνύοντας ότι η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα θερμή. Οι μέσοι συντελεστές πληρότητας στις συγκεκριμένες πτήσεις διατηρήθηκαν σταθεροί στο 76,1%, επιβεβαιώνοντας πως η αύξηση των διαθέσιμων θέσεων απορροφήθηκε πλήρως από το επιβατικό κοινό.

Καταλύτης σε αυτή την εξέλιξη στάθηκε η πλήρης επιστροφή της κίνησης από/προς το Ισραήλ στα τυπικά καλοκαιρινά επίπεδα, με επέκταση των δρομολογίων σε πολλαπλούς ελληνικούς προορισμούς. Τη ροή αυτή ενίσχυσαν δυναμικά τόσο οι ισραηλινοί αερομεταφορείς (Israir, Blue Bird Airways, EL AL, Arkia) όσο και ο όμιλος της Aegean, ο οποίος επανέφερε το πλήρες πρόγραμμά του προς το Ισραήλ σε πλήρη ισχύ.

Σε ό,τι αφορά τον Περσικό Κόλπο, οι πτήσεις των Qatar Airways και Flydubai προς τη Μύκονο (JMK) από Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέγραψαν οριακή υποχώρηση, ενώ η συνδεσιμότητα των ΗΑΕ με την Κέρκυρα (CFU) παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2025.

Γιατί υποχώρησε ελαφρώς το ποσοστό πληρότητας;

Παρά τη συνολική αύξηση στον αριθμό των ταξιδιωτών, ο μέσος συντελεστής πληρότητας (load factor) παρουσίασε μικρή υποχώρηση τον Ιούλιο του 2026, υποχωρώντας στο 85,3% έναντι 86,5% τον Ιούλιο του 2025.

Η εικόνα αυτή παρατηρήθηκε σχεδόν στο σύνολο των αεροδρομίων και ιδιαίτερα σε προορισμούς όπως η Κεφαλονιά, η Καβάλα, η Μύκονος, η Σάμος και η Σκιάθος. Όπως εξηγούν στελέχη της αγοράς, η οριακή αυτή κάμψη δεν οφείλεται σε μειωμένη ζήτηση, αλλά αντιθέτως στην αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας από τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες δρομολόγησαν περισσότερες πτήσεις και μεγαλύτερου τύπου αεροσκάφη για να καλύψουν το αυξημένο τουριστικό ρεύμα.