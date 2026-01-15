Με μεγάλη συμμετοχή επιβατών ολοκληρώθηκαν και φέτος οι χριστουγεννιάτικες δράσεις στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», μεταμορφώνοντας τον χώρο σε έναν ζωντανό και φιλόξενο γιορτινό προορισμό για ταξιδιώτες και κατοίκους της πόλης.

Από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πλούσιες δραστηριότητες στο ανανεωμένο Χριστουγεννιάτικο Χωριό που στήθηκε στο επίπεδο αναχωρήσεων του αεροδρομίου. Στην καρδιά του χωριού βρισκόταν το «Σπίτι του Άγιου Βασίλη», όπου τα παιδιά παρέδωσαν τα γράμματά τους, δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κάρτες και φωτογραφήθηκαν με τον Άγιο Βασίλη. Παράλληλα, τα face painting εργαστήρια, οι δημιουργικές χειροτεχνίες και ο διασκεδαστικός ξυλοπόδαρος έδωσαν ιδιαίτερο τόνο στη γιορτινή ατμόσφαιρα, ενώ στο ειδικά διαμορφωμένο photobooth οι επισκέπτες αποτύπωσαν χαρούμενες χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις.

Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με περισσότερους από 3.000 επισκέπτες να «περνούν» από το «Σπίτι του Άγιου Βασίλη» και να απολαμβάνουν τη ζεστή ατμόσφαιρα. Οι δράσεις προσέφεραν στους ταξιδιώτες μια ολοκληρωμένη και ευχάριστη χριστουγεννιάτικη εμπειρία, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευση της Fraport Greece να αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη ως έναν ζωντανό και φιλόξενο προορισμό.

Περισσότερα για τις χριστουγεννιάτικες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», μπορείτε να δείτε στο σχετικό βίντεο.