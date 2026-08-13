Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε εγκατάσταση της εταιρείας Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε αγωγούς.

Από το περιστατικό έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ αρκετοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της έκρηξης και να εξετάσουν εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα έξι ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής αν το συμβάν συνδέεται με τη διακοπή ρεύματος που προηγήθηκε σε κοντινό διυλιστήριο της εταιρείας Esso.

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Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο λιμάνι του Ρότερνταμ, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Αγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης και διεξάγεται έρευνα, πρόσθεσε η αστυνομία.

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Op de Moezelweg in Europoort Rotterdam heeft een explosie plaatsgevonden op een tankterminal. Daarbij is ten minste één dode gevallen. Meerdere gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.https://t.co/lHkjv99jDa pic.twitter.com/vYj72Tlq7f — MediaTV (@mediatvnl) August 13, 2026

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Gunvor Energy, όπου συνεργείο συντήρησης που είχε αναλάβει εργολαβικά εργασίες πραγματοποιούσε παρεμβάσεις σε αγωγούς.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης σε εταιρεία στην οδό Moezelweg, στην περιοχή Europoort, όπως μετέδωσε ο περιφερειακός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Rijnmond. Η Αστυνομία ανέφερε ότι δεν διαθέτει προς το παρόν περαιτέρω στοιχεία.

Πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν έξι ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και πυροσβεστικά συνεργεία.

BREAKING: One person has died and several injured after an explosion at a port in Rotterdam, local police have said.



The cause of the explosion remains unknown and is being investigated. pic.twitter.com/oWJFg3u5gt — Sky News (@SkyNews) August 13, 2026

H έκρηξη ενδέχεται να σημειώθηκε κατά την αποσύνδεση των αγωγών. Στη δεξαμενή αποθήκευσης διακρίνονται ίχνη που παραπέμπουν σε έκρηξη.

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Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

URGENT: At least one person has been killed and several others injured in an explosion at the Port of #Rotterdam, #theNetherlands. Local police said the blast happened inside a company in the area and police is investigating the cause. pic.twitter.com/UuIvpXEpjA — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 13, 2026

Το Europoort αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές και λιμενικές περιοχές του Ρότερνταμ, με εκτεταμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διύλισης και μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων.

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Όπως σημειώνει το Reuters, νωρίτερα την ίδια ημέρα, σημειώθηκε διακοπή ρεύματος στα συστήματα του διυλιστηρίου της Esso στο Botlekweg, με αποτέλεσμα μεγάλες φλόγες και μαύρος καπνός να υψωθούν πάνω από το λιμάνι καθώς άδειαζαν οι αγωγοί φυσικού αερίου. Η αρχή ασφαλείας του Ρότερνταμ-Ράινμοντ δήλωσε ότι δεν έχει διαπιστώσει εάν τα περιστατικά συνδέονται.

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