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Συναγερμός σήμανε την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Ποικίλο Όρος στην Αττική, όταν εντοπίστηκε μέσα σε πυκνή δασική έκταση μια επικίνδυνη φιάλη ασετυλίνης, την οποία άγνωστοι είχαν εγκαταλείψει στο σημείο. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φυλής απέτρεψε έναν σοβαρό κίνδυνο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος.

Πηγή: thriassio.gr

Επικίνδυνο υλικό μέσα στα πεύκα

Η χαλύβδινη φιάλη περιείχε ασετυλίνη, ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο και ασταθές αέριο που αποθηκεύεται υπό πίεση. Η έκθεσή της σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε συνθήκες πυρκαγιάς θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό περιστατικό.

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Η ασετυλίνη χρησιμοποιείται κυρίως σε εργασίες μεταλλικών κατασκευών, οξυγονοκόλλησης και οξυγονοκοπής, καθώς και σε διάφορες θερμικές κατεργασίες μετάλλων. Σε συνδυασμό με οξυγόνο μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που καθιστά την εγκατάλειψη μιας τέτοιας φιάλης σε δασική περιοχή ιδιαίτερα επικίνδυνη.

«Θα συνεχίσουμε να τους οδηγούμε στον Εισαγγελέα»

Η φιάλη απομακρύνθηκε με ειδική επιχείρηση, με τον Δήμο Φυλής να υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ανεξέλεγκτης απόρριψης επικίνδυνων υλικών σε δασικές εκτάσεις. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Οικονομάκης, προειδοποίησε ότι ο Δήμος θα λάβει αυστηρά μέτρα.

«Η πάταξη αυτών των αντικοινωνικών φαινομένων αποτελεί μια από τις μεγάλες προτεραιότητες του Δήμου Φυλής», ανέφερε, προσθέτοντας: «Οι ασυνείδητοι είναι επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο αλλά και για τους εαυτούς τους».

Όπως τόνισε, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων, την παραπομπή τους στον Εισαγγελέα και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

(Με πληροφορίες από thriassio.gr)