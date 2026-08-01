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Συναγερμός σήμανε σήμερα 1/8 στη Μόσχα, όπου σημειώθηκε έκρηξη σε εστιατόριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και αρκετοί να τραυματιστούν, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας στρατηγός γιόρταζε τα γενέθλιά του στο εστιατόριο.

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Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά σε εστιατόριο στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, στη Μόσχα.

An explosion occurred at the Balzi Rossi restaurant on Kudrinskaya Square in Moscow.



According to preliminary reports, three people were killed and around half a dozen were injured.



The cause of the explosion is still unknown, although it is claimed that a general was… pic.twitter.com/790DmwJkvm August 1, 2026

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Μόσχας δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ότι από την έκρηξη «υπάρχουν τρεις νεκροί και 15 τραυματίες, διαφόρων βαθμών σοβαρότητας». Στους τραυματίες παρέχεται ήδη η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές γνωστοποίησαν ότι τα αίτια της έκρηξης τελούν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων κοντά στην πλατεία έχει διακοπεί προσωρινά, ενώ παράλληλα έκλεισαν οι είσοδοι του πλησιέστερου σταθμού του μετρό