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Η εξαιρετική αυτή επίδοση του επέτρεψε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ο επιτυχών απέδωσε το αποτέλεσμα στη συστηματική οργάνωση, τον καθημερινό προγραμματισμό της μελέτης του και την αγάπη του για τα μαθήματα.

Παρά την έντονη προετοιμασία, ο ίδιος προσπάθησε να διαχειριστεί το άγχος των εξετάσεων και να διατηρήσει την κοινωνική του επαφή με φίλους.

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Μια από τις κορυφαίες επιδόσεις των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων πέτυχε ο 18χρονος Γιώργος Καλλιγέρης από τα Χανιά, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει την απόλυτη βαθμολογία σε τρία απαιτητικά μαθήματα και να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ο νεαρός υποψήφιος πέτυχε το απόλυτο «20» σε Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία, μια επίδοση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σπάνια και αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας, συνέπειας και μεθοδικής προετοιμασίας.

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Ο Γιώργος Καλλιγέρης μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων για τη στιγμή της επιτυχίας του, εκφράζοντας τη χαρά του αλλά και την ανακούφιση μετά το τέλος μιας ιδιαίτερα απαιτητικής περιόδου.

«Νιώθω χαρά και ανακούφιση που τελείωσαν οι Πανελλήνιες. Περίμενα πολλούς μήνες αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι αδύνατο κάποιος να μην έχει άγχος στις Πανελλήνιες, όμως προσπάθησα να το διαχειριστώ», σημείωσε.

Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις της προετοιμασίας, φρόντισε να διατηρήσει επαφή με τους φίλους του και να μην απομονωθεί κοινωνικά, ιδιαίτερα τους μήνες πριν ενταθεί η μελέτη.

Η προσπάθειά του τον οδήγησε στην κορυφή της σχολής που είχε ως στόχο, επιβεβαιώνοντας μια πορεία που βασίστηκε στην επιμονή και τη συστηματική δουλειά. Η περίπτωσή του ξεχώρισε ανάμεσα στους χιλιάδες υποψηφίους των φετινών εξετάσεων, καθώς τα τρία απόλυτα δεκάρια σε βασικά μαθήματα αποτελούν εξαιρετικά δύσκολο επίτευγμα.

Το μυστικό της επιτυχίας

Όπως εξήγησε, βασικό στοιχείο της επιτυχίας του ήταν η σωστή οργάνωση και ο καθημερινός προγραμματισμός.

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«Κάθε βράδυ σχεδίαζα τι θα διαβάσω την επόμενη ημέρα, υπολόγιζα τον χρόνο που θα χρειαστώ και, αν περίσσευε χρόνος, έκανα επανάληψη, διάβαζα κάτι επιπλέον ή ξεκουραζόμουν. Διάβαζα αρκετές ώρες, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, ενώ ο ελεύθερος χρόνος μου ήταν περιορισμένος», είπε.

Ο 18χρονος δεν έκρυψε ότι η επιτυχία του συνδέεται άμεσα με το πάθος που είχε από μικρή ηλικία για τα Μαθηματικά και τη Φυσική.

«Ήμουν τυχερός γιατί αγαπούσα πραγματικά τη Φυσική και τα Μαθηματικά. Αυτό έκανε το διάβασμα πιο εύκολο. Είχα επίσης εξαιρετικούς καθηγητές τόσο στο σχολείο όσο και στο φροντιστήριο. Τη Φυσική την αγαπούσα από μικρός», ανέφερε.

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Με το βλέμμα στην επιστήμη και την έρευνα

Ο Γιώργος Καλλιγέρης έχει ήδη χαράξει την επόμενη σελίδα της πορείας του, με στόχο να αξιοποιήσει τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και να εμβαθύνει στους τομείς των μαθηματικών και της φυσικής.

Ο 18χρονος μαθητής από τα Χανιά επιθυμεί να ακολουθήσει ακαδημαϊκή διαδρομή με επίκεντρο την έρευνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε, σημαντική ήταν η στήριξη της οικογένειάς του σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς του.

«Θέλω να σπουδάσω σε αυτή τη σχολή, να ασχοληθώ με τα υψηλά μαθηματικά και τη φυσική και στη συνέχεια να ακολουθήσω το πάθος μου, ακόμη και στο εξωτερικό. Οι γονείς μου με στήριξαν σε όλη αυτή την προσπάθεια και συνεχίζουν να στηρίζουν τα όνειρά μου», δήλωσε.

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(Με πληροφορίες από creta24.gr)