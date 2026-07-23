Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι οι βάσεις εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα δημοσιοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 11:00 το πρωί.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου, με γραπτά μηνύματα στο κινητό τους ή μέσω αναρτήσεων στα Λύκεια.

Οι βάσεις εισαγωγής διαμορφώνονται από τις επιδόσεις των υποψηφίων, τις προτιμήσεις στο μηχανογραφικό δελτίο και τον διαθέσιμο αριθμό θέσεων ανά τμήμα.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στις σχολές τους εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

Παράλληλα, την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων από το φθινόπωρο.

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Σήμερα, Πέμπτη, 23 Ιουλίου, μετά τις 11:00 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε χθες η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Η υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο, ενώ αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τη φοιτητική στέγη.

Υπενθυμίζεται πως οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας results.it.minedu.gov.gr.

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Παράλληλα, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους.

Ανακοίνωση Βάσεων 2026: Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Με την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής, οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορηθούν άμεσα το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους μέσω τριών διαφορετικών ‘καναλιών’.

-Ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας

Ο βασικός τρόπος ενημέρωσης θα είναι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, όπου οι υποψήφιοι θα εισάγουν:

τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων,

τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο), με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ενημέρωση με SMS

Για ακόμη μία χρονιά θα λειτουργήσει η υπηρεσία αποστολής γραπτών μηνυμάτων μέσω του gov.gr.

Όσοι υποψήφιοι είχαν ολοκληρώσει εγκαίρως την εγγραφή τους στην υπηρεσία θα λάβουν αυτόματα στο κινητό τους τηλέφωνο μήνυμα με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους, χωρίς να απαιτείται να αναζητήσουν οι ίδιοι τις Βάσεις στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

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Η συγκεκριμένη υπηρεσία τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει σημαντικά την πίεση που δημιουργείται τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όταν χιλιάδες υποψήφιοι επιχειρούν ταυτόχρονα να συνδεθούν στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Αναρτήσεις στα σχολεία

Παράλληλα, όπως προβλέπεται κάθε χρόνο, οι πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες δεν θα εμφανίζονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου και το τμήμα επιτυχίας.

Τι καθορίζει τις Βάσεις Εισαγωγής 2026

Οι Βάσεις Εισαγωγής διαμορφώνονται αποκλειστικά από τον συνδυασμό τριών βασικών παραγόντων: τις επιδόσεις των υποψηφίων, τις προτιμήσεις που δηλώνουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.

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Ακόμη και μικρές μεταβολές σε έναν από αυτούς τους παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στις βάσεις μιας σχολής. Για τον λόγο αυτό, κάθε χρόνο υπάρχουν τμήματα που παρουσιάζουν αισθητή άνοδο ή πτώση, ακόμη και όταν οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από την προηγούμενη χρονιά.

Ηλεκτρονική εγγραφή

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν συνεπάγεται αυτόματη εγγραφή στο πανεπιστήμιο.

Μετά τις Βάσεις, το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες οι νέοι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στο τμήμα επιτυχίας τους. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω ειδικής πλατφόρμας και η τήρηση των προθεσμιών είναι ιδιαίτερα σημαντική.

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Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, τα πανεπιστήμια αποστέλλουν οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού, την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τη δήλωση των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου.

Μετεγγραφές: ποιοι μπορούν να τις διεκδικήσουν

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ακολουθεί η διαδικασία των μετεγγραφών.

Η δυνατότητα αυτή αφορά φοιτητές, που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά, κοινωνικά ή οικογενειακά κριτήρια και επιθυμούν να μετακινηθούν σε αντίστοιχο τμήμα άλλου πανεπιστημίου, συνήθως πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Οι σχετικές αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και εξετάζονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

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