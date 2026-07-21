Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τις βάσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Συνολικά 89.032 υποψήφιοι διεκδικούν 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την ενημέρωση να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σχολικών πινάκων και μηνυμάτων SMS.

Οι εκτιμήσεις προβλέπουν άνοδο στις βάσεις των πολυτεχνικών, ιατρικών και μαθηματικών σχολών, ενώ μικρή πτώση αναμένεται στις νομικές και τις σχολές ψυχολογίας.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και την κάλυψη των θέσεων στα διάφορα τμήματα.

Οι υποψήφιοι θα πληροφορηθούν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους τις επόμενες ημέρες, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

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Η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην επεξεργασία των στοιχείων και όλα δείχνουν ότι οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου, με αρκετές πληροφορίες να συγκλίνουν ακόμη και στο ενδεχόμενο ανακοίνωσης μία ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Φέτος, συνολικά 89.032 υποψήφιοι διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια και τις λοιπές σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 7 στους 10 υποψηφίους θα εξασφαλίσουν θέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αν και οι διαφορές μεταξύ των περιζήτητων και των λιγότερο δημοφιλών τμημάτων παραμένουν μεγάλες.

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Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν σε ποια σχολή εισάγονται:

μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας,

από τους πίνακες που θα αναρτηθούν στα σχολεία,

αλλά και με SMS, εφόσον είχαν εγγραφεί εγκαίρως στη σχετική υπηρεσία του υπουργείου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο

1ο Πεδίο – Νομικές και Ψυχολογίες

Οι Νομικές Σχολές αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή πτώση, περίπου 120-150 μορίων, εξαιτίας των χαμηλότερων επιδόσεων στα Αρχαία Ελληνικά.

Ενδεικτικά:

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Νομική Αθήνας: περίπου 17.750 μόρια

Νομική Κομοτηνής: περίπου 16.575 μόρια

Αντίστοιχη μικρή πτώση προβλέπεται και στις σχολές Ψυχολογίας.

Αντίθετα, η Φιλολογία Θεσσαλονίκης εμφανίζει σημαντική άνοδο λόγω αλλαγής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).

2ο Πεδίο – Πολυτεχνικές και Μαθηματικά

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Εδώ αναμένονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις της χρονιάς.

Οι πολύ καλές επιδόσεις στη Φυσική και στα Μαθηματικά ανεβάζουν αισθητά τις βάσεις:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.850 μόρια

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΠΘ: περίπου 18.560

Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.650

Ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στα Μαθηματικά Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις η άνοδος μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.200 μόρια.

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3ο Πεδίο – Ιατρικές

Οι Ιατρικές Σχολές αναμένεται επίσης να κινηθούν ανοδικά, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για:

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Ιατρική Αθήνας: περίπου 19.000 μόρια

Ιατρική Αλεξανδρούπολης: περίπου 18.350 μόρια

Άνοδος αναμένεται επίσης στις Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές, Νοσηλευτικές και Φυσικοθεραπείας.

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4ο Πεδίο – Οικονομία και Πληροφορική

Στις οικονομικές σχολές δεν προβλέπονται μεγάλες ανατροπές.

Οι υψηλόβαθμες σχολές αναμένεται να παρουσιάσουν οριακή άνοδο, ενώ στις χαμηλότερες προβλέπονται μικρές μειώσεις.

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Η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα 18.450 μόρια.

Τι θα γίνει με τις σχολές Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν φέτος οι σχολές Πληροφορικής. Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη κυριαρχεί διεθνώς, οι ειδικοί εκτιμούν ότι μόνο μετά την ανακοίνωση των βάσεων και των πρώτων προτιμήσεων θα φανεί αν επηρέασε ουσιαστικά τις επιλογές των υποψηφίων.

Οι αναλυτές πάντως επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες σπουδές εξακολουθούν να προσφέρουν εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής συνεχίζει να διαμορφώνει το τοπίο

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά πολλές σχολές, καθώς ακόμη και μικρές αλλαγές στους συντελεστές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αυξομειώσεις των βάσεων ή ακόμη και σε κενές θέσεις, όπως έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Οι συντελεστές για το 2026 έχουν ήδη καθοριστεί με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Με την ανακοίνωση των βάσεων θα δοθεί τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων οικογενειών, ενώ θα ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τους επιτυχόντες να προετοιμάζονται για τη μετάβασή τους στις σχολές όπου πέτυχαν.