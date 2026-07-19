Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι επιβάτες πολύωρων πτήσεων μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία τους επιλέγοντας άνετα ρούχα, αποφεύγοντας στενά υφάσματα και χρησιμοποιώντας κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης για καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.

Η τακτική ενυδάτωση με νερό και ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ και καφεΐνης κρίνονται απαραίτητα για την αποφυγή της αφυδάτωσης στην καμπίνα.

Η κίνηση στον διάδρομο κάθε μία με δύο ώρες συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης φλεβικής θρόμβωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ο προγραμματισμός του ύπνου βάσει της ώρας προορισμού και η προετοιμασία προσωπικού περιεχομένου ψυχαγωγίας βοηθούν στην ομαλότερη προσαρμογή των επιβατών.

Τέλος, η επιλογή της κατάλληλης θέσης, η χρήση αξεσουάρ ύπνου και η προμήθεια υγιεινών σνακ εξασφαλίζουν μεγαλύτερη άνεση κατά την πτήση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Όσο συναρπαστικός κι αν είναι ο προορισμός μας, μια πολύωρη πτήση σπάνια βρίσκεται στη λίστα με τα αγαπημένα μας κομμάτια του ταξιδιού. Οι πολλές ώρες καθιστοί, η αλλαγή ώρας, ο ξηρός αέρας της καμπίνας και η έλλειψη ύπνου μπορούν να μας κάνουν να φτάσουμε εξαντλημένοι.

Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα long-haul flights οφείλονται σε μικρά λάθη που επαναλαμβάνουμε σχεδόν σε κάθε ταξίδι. Το ευχάριστο είναι ότι τα περισσότερα διορθώνονται εύκολα.

Advertisement

Advertisement

1. Επιλέγουμε λάθος ρούχα

Η άνεση πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα. Στενά τζιν, βαριά υφάσματα ή παπούτσια που πιέζουν τα πόδια δύσκολα θα μας βοηθήσουν μετά από οκτώ ή δέκα ώρες στο ίδιο κάθισμα.

Οι ειδικοί προτείνουν μαλακά, ελαστικά ρούχα, ντύσιμο σε στρώσεις ώστε να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές θερμοκρασίας και, όταν η πτήση είναι πολύωρη.Το cdc.gov σημειώνει ότι οι κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, οι οποίες συμβάλλουν στη σωστή κυκλοφορία του αίματος.

2. Δεν πίνουμε αρκετό νερό

Ο αέρας μέσα στην καμπίνα είναι ιδιαίτερα ξηρός, κάτι που ευνοεί την αφυδάτωση.

Όπως αναφέρει το realsimple.com καλό είναι να πίνουμε νερό τακτικά κατά τη διάρκεια της πτήσης και να περιορίζουμε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης, που μπορούν να επιδεινώσουν την αφυδάτωση.

3. Καθόμαστε ακίνητοι για ώρες

Ένα από τα συχνότερα λάθη είναι ότι παραμένουμε στο κάθισμά μας σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Όπως αναφέρει το cdc.gov οι ειδικοί προτείνουν να σηκωνόμαστε κάθε μία με δύο ώρες, να περπατάμε λίγο στον διάδρομο και να κάνουμε απλές διατάσεις στα πόδια και στους αστραγάλους. Η πρακτική αυτή βοηθά την κυκλοφορία του αίματος και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης φλεβικής θρόμβωσης σε άτομα που είναι επιρρεπή.

Advertisement

4. Δεν έχουμε σχέδιο για τον ύπνο

Αν πετάμε προς προορισμό με μεγάλη διαφορά ώρας, καλό είναι να προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε όταν είναι νύχτα στον τόπο άφιξης και όχι απαραίτητα όταν νυστάζουμε.

Η Sleep Foundation επισημαίνει ότι η προσαρμογή στο ωράριο του προορισμού ήδη από την πτήση μπορεί να μειώσει την ένταση του jet lag.

5. Δεν κατεβάζουμε περιεχόμενο πριν απογειωθούμε

Άρθρο στην HuffPost US σημειώνει ότι ακόμη κι αν η αεροπορική εταιρεία προσφέρει σύστημα ψυχαγωγίας, δεν είναι βέβαιο ότι θα λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Advertisement

Γι’ αυτό αξίζει να έχουμε αποθηκεύσει στο κινητό ή στο tablet μας ταινίες, μουσική, podcasts ή ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, ώστε να μην εξαρτόμαστε αποκλειστικά από το σύστημα του αεροσκάφους.

6. Δεν δίνουμε σημασία στην επιλογή της θέσης

Παράθυρο ή διάδρομος; Η σωστή απάντηση εξαρτάται από τις ανάγκες μας.

Αν θέλουμε να κοιμηθούμε, το παράθυρο συνήθως προσφέρει μεγαλύτερη άνεση. Αν όμως σηκωνόμαστε συχνά ή θέλουμε να κινούμαστε χωρίς να ενοχλούμε τους συνεπιβάτες μας, η θέση στον διάδρομο είναι πιθανότατα καλύτερη επιλογή.

Advertisement

Παράλληλα, οι ειδικοί συμβουλεύουν να αποφεύγουμε τις θέσεις ακριβώς δίπλα στις τουαλέτες, καθώς έχουν περισσότερη κίνηση και θόρυβο.

7. Ξεχνάμε τα απαραίτητα για ξεκούραστο ύπνο

Μια μάσκα ύπνου, ωτοασπίδες ή ακουστικά με ενεργή ακύρωση θορύβου και ένα καλό μαξιλάρι αυχένα μπορούν να κάνουν πολύ πιο άνετη μια πτήση πολλών ωρών.

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί ταξιδιωτικοί ειδικοί θεωρούν αυτά τα μικρά αξεσουάρ από τις καλύτερες επενδύσεις για όσους ταξιδεύουν συχνά.

Advertisement

8. Βασιζόμαστε αποκλειστικά στο φαγητό του αεροπλάνου

Οι επιλογές στο αεροπλάνο είναι συνήθως περιορισμένες και δεν εξυπηρετούν πάντα το πρόγραμμα ή τις διατροφικές μας ανάγκες.

Advertisement

Το Academy of Nutrition and Dietetics επισημαίνει ότι γι’ αυτό αξίζει να έχουμε μαζί μας υγιεινά σνακ, όπως ξηρούς καρπούς, μπάρες δημητριακών ή αποξηραμένα φρούτα, ώστε να αποφύγουμε την έντονη πείνα ανάμεσα στα γεύματα.

9. Δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας πριν την προσγείωση

Λίγο πριν φτάσουμε, μπορούμε να πλύνουμε το πρόσωπό μας, να βουρτσίσουμε τα δόντια μας και να χρησιμοποιήσουμε μια ενυδατική κρέμα.

Μπορεί να ακούγεται απλό, όμως τέτοιες μικρές κινήσεις μας κάνουν να νιώθουμε πιο φρέσκοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εξερεύνηση του προορισμού μας.

Advertisement

Με πληροφορίες από cdc.gov, Sleep Foundation, HuffPost US, Academy of Nutrition and Dietetics