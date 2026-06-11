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Από προσωπική εμπειρία των ταξιδιών που κάνει συχνά, η συγγραφέας του άρθρου στο Real Simple σχετικά με τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε αμέσως μόλις μπούμε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, αφιερώνει, όπως αναφέρει, χρόνο στην προετοιμασία πριν από την αναχώρηση, επιλέγοντας ρούχα, ετοιμάζοντας τα απαραίτητα προσωπικά αντικείμενα και αναζητώντας πληροφορίες για δραστηριότητες και εστιατόρια στον προορισμό της.

Ωστόσο, με την εμπειρία της έχει καταλάβει ότι εξίσου σημαντικές είναι και ορισμένες ενέργειες που πρέπει να γίνονται αμέσως μετά την άφιξη στο κατάλυμα, ώστε η διαμονή να είναι πιο άνετη και χωρίς προβλήματα.

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Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ένας γρήγορος έλεγχος καθαριότητας και λειτουργικότητας του δωματίου. Δεν περιμένει την τελειότητα, αλλά θεωρεί απαραίτητο να υπάρχουν καθαρά σεντόνια και πετσέτες, ζεστό νερό και γενική καθαριότητα. Αν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα, ενημερώνει αμέσως το προσωπικό. Αυτό είναι σημαντικό γιατί τα προβλήματα μπορούν να λυθούν γρήγορα ή, αν χρειαστεί, μπορεί να ζητήσει αλλαγή δωματίου πριν τακτοποιήσει τα πράγματά της. Έχει επίσης μάθει ότι τα δωμάτια κοντά σε ανελκυστήρες ή μηχανήματα πάγου μπορεί να είναι πολύ θορυβώδη, επηρεάζοντας αρνητικά τον ύπνο.

Στη συνέχεια, αδειάζει πλήρως τη βαλίτσα της. Παλιότερα πίστευε ότι ήταν πιο εύκολο να αφήνει τα πράγματα μέσα σε αυτήν μέχρι την αναχώρηση, όμως διαπίστωσε ότι αυτό δημιουργούσε ακαταστασία και δυσκολία στην εύρεση των ρούχων της. Πλέον, βγάζει όλα τα αντικείμενα, κρεμάει όσα ρούχα μπορεί και οργανώνει τα προσωπικά της είδη. Με αυτόν τον τρόπο τα ρούχα τσαλακώνονται λιγότερο, μπορεί να δει καλύτερα τι έχει μαζί της και ο χώρος παραμένει πιο τακτοποιημένος.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα είναι η ασφαλής φύλαξη των πολύτιμων αντικειμένων της. Τοποθετεί στο χρηματοκιβώτιο του δωματίου ή σε ασφαλές σημείο το διαβατήριο, τον φορητό υπολογιστή και τα κοσμήματά της. Παρότι δεν θεωρεί πιθανή την κλοπή τους, αυτή η συνήθεια της προσφέρει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και της επιτρέπει να απολαμβάνει το ταξίδι της χωρίς άγχος.

Επιπλέον, δημιουργεί έναν συγκεκριμένο χώρο κοντά στην πόρτα του δωματίου όπου αφήνει αντικείμενα που χρησιμοποιεί συχνά, όπως την κάρτα-κλειδί του δωματίου, τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το αντηλιακό και το lip balm. Έτσι, γνωρίζει πάντα πού βρίσκονται και αποφεύγει να τα χάνει ή να τα ψάχνει τελευταία στιγμή.

Μία ακόμη συνήθεια είναι να συνδέει αμέσως όλους τους φορτιστές των ηλεκτρονικών συσκευών της. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει την ταλαιπωρία να ψάχνει πρίζες αργά το βράδυ ή να μετακινεί έπιπλα για να φορτίσει το κινητό και άλλες συσκευές. Παρόλο που φαίνεται μικρή λεπτομέρεια, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του άγχους.

Τέλος, φωτογραφίζει σημαντικές πληροφορίες που μπορεί εύκολα να ξεχάσει. Βγάζει φωτογραφίες του αριθμού του δωματίου, της θέσης στάθμευσης ή του εισιτηρίου στάθμευσης, των στοιχείων σύνδεσης στο Wi-Fi, του χάρτη του ξενοδοχείου και των μέσων μεταφοράς της περιοχής. Έτσι έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να τις θυμάται.

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Συνολικά, η συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτές οι απλές αλλά πρακτικές συνήθειες την βοηθούν να οργανώνεται καλύτερα, να αποφεύγει προβλήματα και να απολαμβάνει περισσότερο κάθε ταξίδι της.

Και κάτι ακόμα: Δεν είμαστε μόνοι όταν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε την πρώτη μέρα σε νέο περιβάλλον

Αν έχουμε βρεθεί σε ένα νέο ξενοδοχείο και δεν μας παίρνει ο ύπνος το βράδυ, ας μην ανησυχούμε. Δεν είμαστε οι μόνοι. Επιστήμονες έχουν την απάντηση σχετικά με το γιατί συμβαίνει αυτό. Σύμφωνα με άρθρο που έχει δημοσιευτεί στο Condé Nast Traveler, υπάρχει κάτι που ονομάζεται «το φαινόμενο της πρώτης νύχτας» (first night effect), ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες και οι ειδικοί ύπνου έχουν μελετήσει κατά καιρούς. Συγκεκριμένα, οι έρευνες αναφέρουν ότι το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου κοιμάται πιο ελαφρά την πρώτη νύχτα σε νέο περιβάλλον, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην δυσκολία του ύπνου.

Σύμφωνα με την ειδικό, δρ Μελίσα Μουρ, από το Children’s Hospital of Philadelphia, οι άνθρωποι αναπτύσσουμε συνδέσεις ανάμεσα στο περιβάλλον μας και τον ύπνο από όταν είμαστε μωρά. Μπορεί να είναι πράγματα όπως να κοιτάζουμε την πόρτα ή να έχουμε πολλά μαξιλάρια. Έτσι, όταν κάτι λείπει σε ένα νέο περιβάλλον ο εγκέφαλός μας πρέπει να προσαρμοστεί.

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«Έπειτα από κάθε κύκλο ύπνου, ο εγκέφαλός μας ξυπνά για λίγο και γενικά είμαστε τόσο καλοί στο να ξανακοιμόμαστε που δεν το παρατηρούμε», προσθέτει η Μουρ.

Με πληροφορίες από: Realsimple.com , Condé Nast Traveler

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