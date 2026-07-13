Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Eurostat συνέκρινε τα επίπεδα τιμών σε επτά ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς, αναδεικνύοντας σημαντικές αποκλίσεις στο κόστος διαβίωσης και κατανάλωσης αγαθών.

Η Γαλλία καταγράφεται ως η ακριβότερη χώρα για το καλάθι του νοικοκυριού, ενώ η Τουρκία παρουσιάζει τις χαμηλότερες τιμές σε πολλές κατηγορίες.

Στα αλκοολούχα ποτά η Τουρκία εμφανίζει τον υψηλότερο δείκτη τιμών, με την Ελλάδα και την Κροατία να ακολουθούν σε υψηλά επίπεδα.

Η Τουρκία αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή για τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς η Γαλλία παραμένει η μοναδική χώρα με τιμές πάνω από τον μέσο όρο.

Οι συγκεκριμένες συγκρίσεις βασίζονται αποκλειστικά στα επίπεδα τιμών και δεν συνυπολογίζουν το εισόδημα των κατοίκων ή των ταξιδιωτών σε κάθε χώρα.

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Το καλοκαίρι είναι εδώ και μπορεί η Ελλάδα να αποτελεί κορυφαίο προορισμό, ωστόσο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού κυμαίνεται το κόστος και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ένα γεύμα σε παραθαλάσσιο εστιατόριο, η διαμονή σε ξενοδοχείο ή ακόμη και ένα ποτήρι κρασί ενδέχεται να έχουν πολύ διαφορετικές τιμές, ανάλογα με τον προορισμό. Η Eurostat συνέκρινε τα επίπεδα τιμών σε επτά από τους δημοφιλέστερους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς και ιδού τα αποτελέσματα.

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Σε ποια χώρα είναι ακριβότερο το «καλάθι του νοικοκυριού»;

Αν το «καλάθι του νοικοκυριού» κοστίζει κατά μέσο όρο 100 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Τουρκία η αξία του περιορίζεται στα 59,6 ευρώ, γεγονός που την καθιστά 40,4% φθηνότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Στον αντίποδα, η Γαλλία εμφανίζεται ως η ακριβότερη από τις επτά χώρες με κόστος 100,3 ευρώ, ελαφρώς υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακολουθούν η Ιταλία με 97,1 ευρώ, η Ισπανία με 91,6, η Ελλάδα με 87,4, η Πορτογαλία με 86,6 και η Κροατία με 78,4.

Ποια χώρα «κερδίζει» σε διαμονή και φαγητό;

Η Γαλλία είναι η ακριβότερη χώρα από τις επτά που συγκρίθηκαν, με δείκτη τιμών 116 και ακολουθεί η Ιταλία με 110,8.

Στον αντίποδα, η Πορτογαλία είναι η πιο οικονομική επιλογή. Εκεί το ίδιο καλάθι κοστίζει 73,6 ευρώ, δηλαδή οι τιμές είναι 26,4% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ. Οικονομική είναι και η Τουρκία, με δείκτη 78,3.

Η Κροατία έχει δείκτη 89,6, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο 86,1 και η Ισπανία στο 85,4, κάτι που σημαίνει ότι και οι τρεις χώρες έχουν τιμές κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αλκοολούχα ποτά: Η Τουρκία η ακριβότερη επιλογή

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις στις τιμές παρατηρούνται στα αλκοολούχα ποτά.

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Η Τουρκία καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη, καθώς οι τιμές φτάνουν το 210,2, δηλαδή υπερβαίνουν το διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ. Ακολουθεί η Ελλάδα με 154 και η Κροατία με 133,9.

Στην άλλη πλευρά της κατάταξης βρίσκεται η Ιταλία με 81,9, ενώ και η Ισπανία παραμένει κάτω από τον μέσο όρο με 90,1. Η Γαλλία και η Πορτογαλία κινούνται πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με δείκτες 100,9 και 107,1 αντίστοιχα.

Στα μη αλκοολούχα ποτά οι διαφορές είναι μικρότερες, με τις τιμές να κυμαίνονται από 81,8 στην Ιταλία έως 133,5 στην Κροατία.

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Καπνικά προϊόνα και δημόσιες συγκοινωνίες

Στον καπνό καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις τιμών. Η Τουρκία εμφανίζει τον χαμηλότερο δείκτη με 25,4 ευρώ, ενώ η Γαλλία τον υψηλότερο με 191,1 ευρώ. Οι υπόλοιπες χώρες βρίσκονται επίσης κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, χωρίς όμως να πλησιάζουν τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα της Τουρκίας. Η δεύτερη οικονομικότερη χώρα είναι η Κροατία με 64,6 ευρώ.

Όσον αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες, η Τουρκία είναι η πιο προσιτή επιλογή με 68,3 ευρώ, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται στα 100 ευρώ. Μόνο η Γαλλία βρίσκεται πάνω από αυτόν, με δείκτη 112,8, ενώ η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κροατία κινούνται γύρω στα 80 ευρώ. Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκρίσεις βασίζονται αποκλειστικά στα επίπεδα τιμών και δεν λαμβάνουν υπόψη τα εισοδήματα των κατοίκων κάθε χώρας. Επομένως, η πραγματική οικονομική επιβάρυνση μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ιδιαίτερα για ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες με διαφορετικό επίπεδο εισοδήματος.

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