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Φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα με τα παιδιά της ανέβασε η Κέιτ Χάντσον, αρχίζοντας από την αθήνα λέγοντας ότι είναι «η τέλεια αρχή για το καλοκαίρι της».

Η Αμερικανίδα σταρ έφτασε πριν από μερικές ημέρες στη χώρα μας αλλά πήγε στη Σκιάθο όπου έκανε διακοπές η μητέρα της Γκόλντι Χον.

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Σειρά έχει η Αθήνα όπου η Χάτσον μαζί με τους γιούς και την κόρη της απόλαυσαν τις βουτιές τους στην παραλία και στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμεινε ενώ οι μέρες έκλεισαν με βραδινές βόλτες της οικογένειας.