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Το έργο, προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει την αξιοποίηση 13.000 τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου για τη φιλοξενία καταστημάτων, εκπαιδευτικών λειτουργιών και πολιτιστικών δράσεων.

Η νέα Στοά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εσωτερική αστική πλατεία, εντάσσοντας το ιστορικό κτίριο στην καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης.

Η επένδυση πραγματοποιείται μέσω σύμβασης μεταξύ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και της εταιρείας Legendary Food, με τη στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι υπεύθυνοι του έργου στοχεύουν στην προσέλκυση 8.000 έως 10.000 επισκεπτών καθημερινά, διατηρώντας παράλληλα τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του Μεγάρου.

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Η Στοά Αρσακείου μάς έλειψε. Όχι μόνο ως πέρασμα ανάμεσα στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου, αλλά ως κομμάτι μιας Αθήνας που είχε ρυθμό, αστική ευγένεια, καταστήματα με χαρακτήρα, βιτρίνες που σταματούσες να κοιτάξεις και έναν περίπατο που δεν ήταν απλώς διαδρομή, αλλά εμπειρία.

Για όσους γνώρισαν την Αθήνα των προηγούμενων δεκαετιών, η Στοά Αρσακείου ήταν συνδεδεμένη με την παλιά πρωτεύουσα, τη μεταπολεμική ζωή της πόλης και τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του ’90 με έναν ωραίο εμπορικό περίπατο. Ήταν ένας χώρος όπου περνούσες για ψώνια, για δουλειές, για μια στάση, για μια συνάντηση. Ένα κομμάτι της καθημερινότητας του κέντρου, τότε που η Σταδίου και η Πανεπιστημίου είχαν ακόμη την αίγλη τους ως κεντρικές αρτηρίες μιας ζωντανής Αθήνας.

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Σήμερα, η Στοά Αρσακείου επιστρέφει. Και η επιστροφή της δεν είναι απλώς μια ανακαίνιση ενός ιστορικού κτιρίου. Είναι μια προσπάθεια να ξαναδοθεί ζωή σε ένα σημείο που κουβαλά μνήμη, αρχιτεκτονική αξία και αθηναϊκή ταυτότητα. Το ιστορικό Μέγαρο Αρσακείου, που άρχισε να κτίζεται από το 1846 σε σχέδια του Λύσανδρου Καυταντζόγλου, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με στόχο να μετατραπεί σε σύγχρονο προορισμό γαστρονομίας, αγοράς, πολιτισμού, δημιουργίας και εκπαίδευσης.

Η νέα Στοά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια εσωτερική αστική πλατεία. Κάτω από τον εμβληματικό γυάλινο θόλο δεσπόζει ένα μεγάλο κυκλικό τραπέζι, γύρω από το οποίο θα αναπτύσσονται χώροι συνεστίασης. Η ιδέα δεν είναι μόνο να φάει κανείς ή να ψωνίσει. Είναι να ξανασυναντηθεί ο άνθρωπος με την πόλη του, να καθίσει, να μιλήσει, να μοιραστεί χρόνο και εμπειρίες.

Η επένδυση φθάνει περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την αποκατάσταση και αξιοποίηση μεγάλου μέρους του Μεγάρου. Στον νέο χώρο θα υπάρχουν γαστρονομικές εμπειρίες, εμπορικά καταστήματα, προϊόντα από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, χώροι για δημιουργούς, πολιτιστικές δράσεις, εκπαιδευτικές λειτουργίες, το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν και το Europa Experience του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Μεγάρου. Άρχισε να πραγματοποιείται όταν υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και τη Legendary Food.

Τη χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης στήριξε η Alpha Bank, ενώ η Crediabank, ανέλαβε τη χρηματοδότηση του οράματος για την προβολή και προώθηση των μικρών & μεσαίων Ελλήνων παραγωγών στο κέντρο της Αθήνας.

Στόχος είναι ο χώρος σε πρώτη φάση να υποδέχεται καθημερινά από 8.000 έως 10.000 επισκέπτες.

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Η εταιρεία ανέλαβε για 35 χρόνια την ανάπλαση και αξιοποίηση περίπου 13.000 από τα συνολικά 25.000 τετραγωνικά μέτρα του Μεγάρου Αρσακείου, με στόχο να του δώσει νέα ζωή, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η Στοά Αρσακείου δεν επιστρέφει ως ψυχρό εμπορικό κέντρο. Επιστρέφει ως μνήμη που ανανεώνεται. Ως γέφυρα ανάμεσα στην Αθήνα που χάσαμε και στην Αθήνα που θέλουμε να ξανακερδίσουμε. Μια πόλη που δεν θα εγκαταλείπει τα ιστορικά της κτίρια στη φθορά, αλλά θα τα εντάσσει ξανά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αν πετύχει το εγχείρημα, η Στοά Αρσακείου μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένας ακόμη προορισμός στο κέντρο. Μπορεί να γίνει τοπόσημο επιστροφής. Επιστροφής των Αθηναίων στο κέντρο τους, της εμπορικής ζωής στους ιστορικούς δρόμους, της μνήμης σε έναν χώρο που έζησε πολλές εποχές και τώρα ετοιμάζεται να ζήσει ακόμη μία.

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Γιατί η Αθήνα δεν χρειάζεται μόνο νέες κατασκευές. Χρειάζεται και να ξαναβρεί τις παλιές της καρδιές. Και η Στοά Αρσακείου ήταν πάντα μία από αυτές.