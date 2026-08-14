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Ο εργολάβος ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες παρέλαβαν τον θησαυρό και τον μετέφεραν σε ασφαλή τοποθεσία για να ξεκινήσουν τη σχετική έρευνα.

Οι Αρχές διερευνούν τώρα την προέλευση του χρυσού για να διαπιστώσουν αν συνδέεται με εγκληματικές δραστηριότητες ή αν υπάρχουν νόμιμοι κληρονόμοι που δικαιούνται το εύρημα.

Η διαδικασία αναζήτησης των ιδιοκτητών ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν οι εργάτες ή ο οργανισμός ιδιοκτησίας του κτηρίου δικαιούνται κάποια αμοιβή.

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Πάνω σε χρυσό 9 εκατομμυρίων ευρώ, «έπεσαν» οι εργάτες που έκαναν ανακαίνιση σε κτήριο στο Saint-Gilles-lez-Termonde, στην ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι εργάτες βρίσκονταν τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στο υπόγειο του κτηρίου, όπου τοποθετούσαν σωληνώσεις, όταν εντόπισαν ένα κιβώτιο θαμμένο μέσα σε τοίχο. Ανοίγοντάς το, διαπίστωσαν ότι περιείχε μεγάλη ποσότητα χρυσού, από ψήγματα και νομίσματα μέχρι ράβδους. Η πρώτη εκτίμηση, είναι ότι η συνολική αξία του χρυσού φτάνει τα 9 εκατ. ευρώ.

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«Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εργάτες τοποθετούσαν σωληνώσεις. Τότε έκαναν αυτή την εντυπωσιακή ανακάλυψη», ανέφερε ο Γκέερτ Χίλαερτ από το CAW Ανατολικής Φλάνδρας, οργανισμό κοινωνικής πρόνοιας στον οποίο ανήκει το κτήριο.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε διαδικασία πλήρους ανακαίνισης, προκειμένου να δημιουργηθούν, μεταξύ άλλων, στούντιο και γραφεία.

Μόλις βρέθηκε ο χρυσός, ο εργολάβος ενημέρωσε αμέσως τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και στη συνέχεια την αστυνομία. Όπως εξήγησε ο Χίλαερτ, αυτό προβλέπεται από το πρωτόκολλο που ακολουθείται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Πατρίκ Φέις, επιβεβαίωσε ότι στο κτήριο εντοπίστηκε πράγματι σημαντική ποσότητα χρυσού.

Οι Αρχές έχουν πλέον μπροστά τους ένα δύσκολο έργο: να εξακριβώσουν σε ποιον ανήκει ο χρυσός και πώς κατέληξε κρυμμένος μέσα στον τοίχο.

Αρχικά, θα διερευνηθεί εάν ο θησαυρός συνδέεται με εγκληματικές δραστηριότητες του παρελθόντος. Εφόσον αποκλειστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα επιχειρηθεί ο εντοπισμός των νόμιμων ιδιοκτητών ή των κληρονόμων τους. Σύμφωνα με τον Χίλαερτ, η διαδικασία αυτή δεν αποκλείεται να διαρκέσει ακόμη και αρκετά χρόνια.

Αν όμως αποδειχθεί ότι ο χρυσός δεν αποτελεί προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας και δεν βρεθεί ο νόμιμος κάτοχός του, θα προκύψει το ερώτημα ποιος δικαιούται τον θησαυρό των εκατομμυρίων.

Προς το παρόν, ούτε το CAW, ως ιδιοκτήτης του ακινήτου, ούτε η εταιρεία της οποίας οι εργάτες έκαναν την ανακάλυψη γνωρίζουν εάν μπορούν να διεκδικήσουν μέρος της αξίας του χρυσού ή κάποια αμοιβή για την εύρεσή του. Μέχρι να δοθούν απαντήσεις, ο θησαυρός έχει παραδοθεί σε αρμόδιο φορέα στις Βρυξέλλες, όπου φυλάσσεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.