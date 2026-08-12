ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΗΡΕΜΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπάρχουν δρόμοι που απλώς μας οδηγούν στον προορισμό μας και υπάρχουν διαδρομές που γίνονται οι ίδιες μέρος του ταξιδιού. Μία από αυτές βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία, όπου η γέφυρα των Σερβίων, πάνω από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά έργα της Ελλάδας.

Με μήκος που φτάνει τα 1.371 μέτρα, η γέφυρα κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1970 για να εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις στην περιοχή, ενώ για πολλά χρόνια διατηρούσε τον τίτλο της μεγαλύτερης γέφυρας της χώρας. Σήμερα, πέρα από τον συγκοινωνιακό της ρόλο, αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ταξιδιώτες που διασχίζουν τη Δυτική Μακεδονία.

Advertisement

Advertisement

Το στοιχείο που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο «δένει» με το φυσικό τοπίο. Η στενή λωρίδα της γέφυρας, που στηρίζεται σε δεκάδες πυλώνες, μοιάζει να αιωρείται πάνω από τα ήρεμα νερά της λίμνης, δημιουργώντας ένα σκηνικό που αλλάζει χρώματα ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τις καιρικές συνθήκες.

Η λίμνη Πολυφύτου, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του φράγματος της ΔΕΗ, εξελίχθηκε με τα χρόνια σε σημαντικό οικοσύστημα. Σήμερα φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ειδών πουλιών, ενώ αποτελεί πόλο έλξης για φυσιολάτρες, φωτογράφους και όσους αναζητούν πιο ήσυχους προορισμούς στην ελληνική ύπαιθρο.

Τα τελευταία χρόνια η γέφυρα βρίσκεται στο επίκεντρο εκτεταμένων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς η ηλικία της και οι καταπονήσεις από την κυκλοφορία κατέστησαν αναγκαία την αναβάθμιση του έργου. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης της στατικής συμπεριφοράς της, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της και τα επόμενα χρόνια.

Η Ελλάδα διαθέτει δεκάδες εντυπωσιακές γέφυρες, από ιστορικά πέτρινα γεφύρια μέχρι σύγχρονα έργα μηχανικής. Ωστόσο, η γέφυρα των Σερβίων ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει την ιδιαίτερη αισθητική ενός μεγάλου τεχνικού έργου με ένα φυσικό τοπίο που δύσκολα αφήνει ασυγκίνητο τον επισκέπτη.

Φωτογραφίες άρθρου: EUROKINISSI