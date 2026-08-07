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Στις 7 Αυγούστου 2004, μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, η Ελλάδα εγκαινίαζε τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Ήταν το τέλος μιας αναμονής 115 ετών και η αρχή μιας νέας εποχής για τη Δυτική Ελλάδα: η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα ενώνονταν μόνιμα, πάνω από ένα από τα δυσκολότερα και πιο σεισμογενή θαλάσσια περάσματα της Ευρώπης.

Από το όραμα του 1889 στο εργοτάξιο του 1998

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Η ιστορία αρχίζει στις 29 Μαρτίου 1889. Ο Χαρίλαος Τρικούπης μίλησε στη Βουλή για την ανάγκη γεφύρωσης του Στενού Ρίου–Αντιρρίου, ώστε να ενωθεί η Αχαΐα με τη δυτική Στερεά Ελλάδα και να αποκτήσει η χώρα έναν σύγχρονο άξονα προς την Ήπειρο. Για τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα του 19ου αιώνα, η ιδέα έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματική.

Χρειάστηκε να περάσει σχεδόν ένας αιώνας. Το Ελληνικό Δημόσιο προκήρυξε την πρόσκληση για τη μόνιμη ζεύξη το 1991, οι δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν τον Δεκέμβριο του 1993 και στις 3 Ιανουαρίου 1996 υπογράφηκε η Σύμβαση Παραχώρησης με τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Η σύμβαση κυρώθηκε με τον νόμο 2395/1996 και τέθηκε πλήρως σε ισχύ στις 24 Δεκεμβρίου 1997, όταν έκλεισε το χρηματοδοτικό σχήμα.

Στις 19 Ιουλίου 1998 ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης θεμελίωσε το έργο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. Οι προπαρασκευαστικές και θαλάσσιες εργασίες άρχισαν εκείνο το καλοκαίρι και το κυρίως έργο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2004, αρκετούς μήνες πριν από τη συμβατική προθεσμία της 24ης Δεκεμβρίου.

Η τελετή των εγκαινίων έγινε στις 7 Αυγούστου 2004. Στο εορταστικό διήμερο της 7ης και 8ης Αυγούστου πέρασε από τη γέφυρα και η Ολυμπιακή Φλόγα, ενώ η κανονική λειτουργία άρχισε στις 12 Αυγούστου 2004. Γι’ αυτό και οι δύο ημερομηνίες εμφανίζονται συχνά ως «ημέρα εγκαινίων». Το 2007 η γέφυρα έλαβε επισήμως το όνομα «Χαρίλαος Τρικούπης».

Ποιοι τη σχεδίασαν και ποιοι την κατασκεύασαν

Ο επικεφαλής αρχιτέκτονας και βασικός σχεδιαστής ήταν ο Μπερτζ Μικαελιάν. Τη λεπτομερή μελέτη ανέλαβαν η Ingerop και η Grands Travaux de Marseille του ομίλου VINCI, με ειδικό σύμβουλο τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γάλλο μηχανικό γεφυρών Μισέλ Βιρλογκέ. Διευθυντές του έργου ήταν οι Jean-Paul Teyssandier και Gilles de Maublanc. (Συντελεστές σχεδιασμού)

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Επικεφαλής της μελέτης και της κατασκευής ήταν η γαλλική VINCI. Η κατασκευάστρια Κοινοπραξία Γέφυρα περιλάμβανε τη VINCI Construction Grands Projets και τις ελληνικές ΑΚΤΩΡ, J&P-ΑΒΑΞ, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ και ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. Η παραχωρησιούχος ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. ανέλαβε τη χρηματοδότηση, τη μελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου. Η παραχώρηση λήγει το 2039.

Το καθαρό κατασκευαστικό κόστος αναφέρεται συνήθως γύρω στα 630 εκατ. ευρώ. Το συνολικό κόστος, μαζί με τα χρηματοοικονομικά έξοδα της κατασκευαστικής περιόδου, έφθασε περίπου τα 800 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση προήλθε κατά 10% από μετοχικό κεφάλαιο, κατά 45% από χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου και κατά 45% από δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. (Οικονομικό πλαίσιο του έργου)

Οι αριθμοί ενός γίγαντα

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Η κυρίως καλωδιωτή γέφυρα έχει μήκος 2.252 μέτρα. Με τις δύο γέφυρες πρόσβασης –392 μέτρα στην πλευρά του Ρίου και 239 μέτρα στην πλευρά του Αντιρρίου– το συνολικό μήκος φθάνει τα 2.883 μέτρα.

Τα πέντε ανοίγματά της είναι 286, 560, 560, 560 και 286 μέτρα. Παραμένει η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων στον κόσμο ως προς το συνεχές και πλήρως αναρτημένο κατάστρωμα.

Το κατάστρωμα έχει πλάτος 27,2 μέτρα, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, λωρίδα έκτακτης ανάγκης και πεζοδρόμιο σε κάθε κατεύθυνση. Αναρτάται από 368 καλώδια, μήκους 79 έως 295 μέτρων.

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Οι τέσσερις πυλώνες έχουν συνολικό ύψος από 189 έως 227 μέτρα, μετρώντας από τη βάση τους στον πυθμένα έως την κορυφή. Το κατάστρωμα βρίσκεται περίπου 57 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, ενώ το ελεύθερο ύψος για τη διέλευση των πλοίων στο κεντρικό άνοιγμα είναι 52 μέτρα.

Το μέγιστο βάθος θεμελίωσης φθάνει τα 65 μέτρα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Κάθε κυκλικό πέδιλο έχει διάμετρο 90 μέτρων. Επειδή δεν βρέθηκε βράχος ούτε στα πρώτα 100 μέτρα του πυθμένα και τα χαλαρά ιζήματα ξεπερνούν σε πάχος τα 500 μέτρα, οι μηχανικοί ενίσχυσαν το έδαφος κάτω από κάθε βάθρο με 110 έως 200 κοίλους χαλύβδινους σωλήνες. (Τεχνικά χαρακτηριστικά)

Η αντισεισμική «πανοπλία»

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Η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου δεν σχεδιάστηκε απλώς για έναν συγκεκριμένο αριθμό της κλίμακας Ρίχτερ. Οι επίσημες προδιαγραφές είναι τεχνικά ακριβέστερες: ο σεισμός σχεδιασμού έχει περίοδο επαναφοράς 2.000 ετών, μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0,48 g και μέγιστη φασματική επιτάχυνση 1,2 g. Για τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού των 120 ετών, η πιθανότητα υπέρβασης αυτού του σεισμικού γεγονότος υπολογίστηκε μόλις στο 5%.

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Το μυστικό της δεν είναι η απόλυτη ακαμψία, αλλά η ελεγχόμενη κίνηση. Τα πέδιλα δεν είναι δεμένα με τους μεταλλικούς σωλήνες του πυθμένα: μπορούν να ολισθήσουν ελεγχόμενα πάνω στη στρώση αμμοχάλικου και να απορροφήσουν ενέργεια.

Το συνεχές κατάστρωμα είναι πλήρως αναρτημένο και συνδέεται με τους πυλώνες μέσω μεταλλικών «ασφαλειών» και τεράστιων υδραυλικών αποσβεστήρων. Σε πολύ ισχυρό σεισμό οι ασφάλειες υποχωρούν ελεγχόμενα, οι αποσβεστήρες ενεργοποιούνται και το κατάστρωμα μπορεί να κινηθεί σαν εκκρεμές χωρίς να μεταφέρει καταστροφικές δυνάμεις στους πυλώνες.

Η κατασκευή μπορεί να παραλάβει τεκτονικές μετακινήσεις έως δύο μέτρα προς κάθε κατεύθυνση ανάμεσα σε διαδοχικά βάθρα. Οι αρμοί στα δύο άκρα μπορούν, για τον σεισμό σχεδιασμού, να δεχθούν μετακινήσεις έως 2,81 μέτρα κατά μήκος και 2,50 μέτρα εγκάρσια.

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Η αεροδυναμική της ελέγχθηκε σε σήραγγα ανέμου και σχεδιάστηκε για ταχύτητες έως 266 χλμ./ώρα. Παράλληλα, πρέπει να αντέξει πρόσκρουση δεξαμενόπλοιου 180.000 τόνων, κινούμενου με 16 κόμβους.

Σήμερα: 12.359 οχήματα την ημέρα

Η τελευταία επίσημη ετήσια έκθεση λειτουργίας καταγράφει για το 2025 μέση ημερήσια κυκλοφορία 12.359 οχημάτων και συνολικά 4,51 εκατ. διελεύσεις, αυξημένες κατά 1,14% σε σχέση με το 2024.

Τα ελαφρά οχήματα –Ι.Χ. και μοτοσικλέτες– αποτελούν το 87% της κίνησης. Η ημέρα αιχμής ήταν η 21η Απριλίου 2025, μετά το Πάσχα, όταν οι συναλλαγές πλησίασαν τις 30.000. (Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας 2025)

Η διέλευση της γέφυρας απαιτεί περίπου 2,5 έως 5 λεπτά, ανάλογα με την ταχύτητα και την κίνηση στα διόδια.

Το 2026 η απλή διέλευση κοστίζει:

2,50 ευρώ για μοτοσικλέτα.

15,90 ευρώ για συμβατικό Ι.Χ.

5 ευρώ για Ι.Χ. με επίδειξη μπλε κάρτας στάθμευσης.

24,70 ευρώ για φορτηγό δύο αξόνων.

40,10 ευρώ για φορτηγό τριών αξόνων.

50,90 ευρώ για φορτηγά τεσσάρων ή περισσότερων αξόνων.

Από 37,80 έως 81,40 ευρώ για λεωφορεία, ανάλογα με τις θέσεις.

Το θαλάσσιο πέρασμα με φεριμπόουτ

Το καθαρό θαλάσσιο πέρασμα διαρκεί περίπου 15 λεπτά και τα δρομολόγια εκτελούνται συνήθως κάθε 20 έως 30 λεπτά. Μαζί με την αναμονή, την επιβίβαση και την αποβίβαση, ο συνολικός χρόνος είναι σαφώς μεγαλύτερος από τα λίγα λεπτά της γέφυρας. (Τιμές πορθμείου, δρομολόγια Οργανισμού Λιμένος Πατρών)

Υπάρχει και ο παράγοντας του καιρού: το 2025 τα πορθμεία διέκοψαν τη λειτουργία τους 12 φορές, πέντε εξαιτίας ισχυρών ανέμων και επτά για άλλους λόγους.

Κι όμως, για τον ταξιδιώτη που έρχεται από την Ήπειρο προς την Αθήνα ή ανεβαίνει από την πρωτεύουσα προς τη δυτική Ελλάδα, το φέρι δεν είναι μόνο η φθηνότερη λύση. Είναι και μια μικρή ανάπαυλα: ο οδηγός σβήνει τη μηχανή, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, παίρνει αέρα και ξεκουράζεται για λίγα λεπτά πριν συνεχίσει τον δρόμο του.

Η γέφυρα προσφέρει ταχύτητα, βεβαιότητα και συνεχή σύνδεση. Το πορθμείο προσφέρει οικονομία, θέα και μια ανάσα μέσα στο ταξίδι.

Δύο δρόμοι πάνω από το ίδιο νερό

Είκοσι δύο χρόνια μετά, η Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» παραμένει ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της σύγχρονης Ελλάδας και σύμβολο του τι μπορεί να πετύχει η συνεργασία Ελλήνων και ξένων μηχανικών.

Δεν ακύρωσε, όμως, την παλιά διαδρομή. Κάτω από τους γιγαντιαίους πυλώνες της, τα φέρι συνεχίζουν να πηγαινοέρχονται. Και αυτή ίσως είναι η πιο όμορφη εικόνα του Ρίου–Αντιρρίου: η τεχνολογία του 21ου αιώνα και η θαλάσσια συνήθεια δεκαετιών να συνυπάρχουν, αφήνοντας στον ταξιδιώτη την επιλογή ανάμεσα στον χρόνο και στο κόστος.