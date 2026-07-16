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Ποινές φυλάκισης από 5 έως και 12,5 χρόνια επέβαλλε η ιταλική δικαιοσύνη στους κατηγορούμενους για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβας στις 14 Αυγούστου του 2018, που προκάλεσε τον θάνατο 43 ανθρώπων.

«Βαρύς ήταν ο πέλεκυς» για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο των Ιταλικών Αυτοκινητοδρόμων “Autostrade per l’ Italia”, Τζοβάνι Καστελούτσι που καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 12,5 ετών. Για τον τρίτο ιθύνοντα στην ιεραρχία της εταιρείας, Μικέλε Ντονφέλι Μιτέλι- υπεύθυνο για τις παρεμβάσεις συντήρησης- η καταδίκη είναι σε 11 χρόνια φυλάκισης ενώ ο υπεύθυνος της εταιρίας, αρμόδια για την γενικότερη εποπτεία, Αντονίνο Γκαλατά, είναι 5,5 χρόνια φυλάκισης.

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Η γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1957 και υπέστη ξαφνικά δομική κατάρρευση πριν οκτώ χρόνια, την ώρα που στην Γένοβα βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη νεροποντή.

Οι κύριες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν αφορούσαν την ανεπαρκή συντήρηση της γέφυρας και για πολλαπλή ανθρωποκτονία εξ αμέλειας σε 57, συνολικά, κατηγορούμενους.

Σειρά εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία χρόνια, διαπίστωσε οτι υπήρξαν σοβαρές ελλείψεις στην συντήρηση της γέφυρας με συνεχείς μειώσεις των σχετικών κονδυλίων για αναγκαίες παρεμβάσεις.

Η δίκη διήρκεσε τέσσερα χρόνια και ο εισαγγελέας είχε ζητήσει, συνολικά, καταδίκες σε τετρακόσια χρόνια φυλάκισης. Όπως αναφέρει, όμως, ο ιταλικός τύπος, εκτός από τις καταδίκες των κυρίων υπευθύνων, η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε και με αρκετές αθωωτικές αποφάσεις.