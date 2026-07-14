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Ο τραγουδιστής παραδέχθηκε το μερίδιο ευθύνης του για τις οικογενειακές συγκρούσεις και δήλωσε ότι προς το παρόν δεν επιθυμεί καμία επικοινωνία με τους συγγενείς του.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης τερματίζει τη συνεργασία του με τον επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα και την «Ακτή Πειραιώς» για τη νέα σεζόν.

Ο ίδιος βρίσκεται σε συζητήσεις με τον όμιλο Μαροσούλη-Κοταρίδη για την πραγματοποίηση εμφανίσεων στο νυχτερινό κέντρο VOX κατά τη χειμερινή περίοδο.

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Στη νέα εξομολογητική συνέντευξή του στην εκπομπή «Τετ-α-τετ» της Κυπριακής τηλεόρασης , ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε ανοιχτά στον Τάσο Τρύφωνος για τη ρήξη με την οικογένειά του, τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο και τις πιεστικές καταστάσεις που βίωσε. Μάλιστα προκάλεσε εντύπωση η επιλογή της συγκεκριμένης εκπομπής, έχοντας απορρίψει όλες τις προτάσεις των Ελληνικών καναλιών ενώ λίγες μέρες πριν, με ένα βίντεο στο Instagram, ισχυριζόταν ότι θα έλεγε τις αλήθειες του από τα δικά του social και όχι μέσω κάποιας τηλεοπτικής εκπομπής.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρακολούθησε τη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο θέατρο Άλσος.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στο θέατρο Άλσος, όπου τραγουδούσε ο Σάκης Ρουβάς- η επιλογή αυτή μόνο τυχαία καθώς ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει στον Όμιλο Μαροσούλη- Κοταρίδη. Ο 54χρονος τραγουδιστής βρισκόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες σε συζητήσεις με τον Άγγελο Κοταρίδη προκειμένου να συνεργαστούν τη χειμερινή σεζόν στο νυχτερινό κέντρο VOX κάθε Πέμπτη και Κυριακή, καθώς στον ίδιο χώρο θα εμφανίζεται Παρασκευή και Σάββατο ο Χρήστος Μάστορας.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Ηλία Μαροσούλη, με τον οποίον είχαν πρωτοσυνεργαστεί στο REX πριν από δύο δεκαετίες.

Αυτό σημαίνει ότι μετά την διάλυση της συνεργασίας του με τον Θανάση Παπαγεωργίου στις αρχές της περσινής σεζόν (είχε συμφωνήσει να τραγουδήσει στο Fever), ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει τέλος στη συνεργασία του και με τον επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα παρά το γεγονός ότι όλοι γνώριζαν πως θα συνέχιζε τις επιτυχημένες εμφανίσεις του στην «Ακτή Πειραιώς» από τα μέσα του φθινοπώρου.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είχα μία ευγένεια που μπορούσε να με καταστρέψει»

Ακολουθούν 10 από τις πιο χαρακτηριστικές απαντήσεις από τη συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ το βράδυ της Δευτέρας κάνοντας μέσο όρο 6,5% στο δυναμικό και 10% στο σύνολο κοινού.

Για το αίσθημα προδοσίας: «Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, πώς είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια που ήμασταν έτσι;».

Για τη ρήξη με την οικογένειά του: «Θεωρώ ότι 100% έχω μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου. Ανακάλυψα πολλά πράγματα μέσα από αυτό που δεν ήμουν. Χίλια δυο πράγματα που υιοθέτησα και δεν είναι δικά μου».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο σαλόνι του σπιτιού του.

Για τη συγχώρεση: «Μόνο ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Παλεύω να συγχωρέσω κάποια στιγμή».

Για τον ακούσιο εγκλεισμό στην ψυχιατρική κλινική: «Το αντιμετώπισα με πάρα πολύ ησυχία. Είχα τρόμο, αλλά ο κόσμος με προστάτεψε».

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Για την “παθητική” στάση του στο παρελθόν: «Δεν αντιδρούσα ποτέ, είχα μία ευγένεια που μπορούσε να με καταστρέψει. Καθόμουν εκεί μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα».

Για το μέλλον των σχέσεών του με τους στενούς του συγγενείς: «Αν δω τηλέφωνο στο κινητό μου από την οικογένειά μου, δεν θα απαντήσω. Όσες φορές το έχω σηκώσει, είναι η ίδια συμπεριφορά, δεν έχει αλλάξει τίποτα».

Στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανιστεί στην Τεχνόπολη.

Για την ενόχλησή του από συναδέλφους: «Με ενόχλησε πολύ αυτό. Από πού και ως πού να το πει αυτό ο Αντώνης Ρέμος; Ότι είμαι με το ένα πόδι στο σκοτάδι και με το άλλο στο φως;».

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Για τον ρόλο της αδελφής του: «Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσω, ήταν συνεργάτης. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ».

Για το σοκ της κατάστασης που βίωσε: «Αν μου έλεγε κάποιος πριν χρόνια ότι δεν θα μιλούσα με την οικογένεια, θα του έλεγα ότι δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου. Μερικές φορές θεωρώ ότι θα με τσιμπήσεις και θα ξυπνήσω».

Για την ευθύνη που είχε αναλάβει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες: «Ήμουν, ουσιαστικά, το όνομα της οικογένειας και τη βοηθούσα οικονομικά. Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω απόλυτα σωστό να το κάνει όταν χρειάζεται».

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