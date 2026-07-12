Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα αποχαρακτηρισμένο εγχειρίδιο του 1977, που δημιουργήθηκε για μυστικά προγράμματα του Στρατού των ΗΠΑ, περιγράφει τεχνικές για την ενίσχυση της σωματικής δύναμης και της ανθρώπινης συνειδητότητας.

Το έγγραφο περιλαμβάνει μια μέθοδο πέντε βημάτων για την ταχεία φόρτιση του σώματος μέσω διανοητικής εστίασης και οπτικοποίησης συγκεκριμένης ενέργειας.

Η εκπαίδευση βασιζόταν στο Πρόγραμμα Gateway και χρησιμοποιούσε ηχητική τεχνολογία για τον συγχρονισμό των δύο πλευρών του εγκεφάλου των συμμετεχόντων.

Τα προγράμματα αυτά, που χρηματοδοτήθηκαν από τη CIA, εξερεύνησαν επίσης την τηλεπαθητική παρακολούθηση εξ αποστάσεως και τη δυνατότητα νοητικής θεραπείας του σώματος.

Οι οδηγίες προορίζονταν αποκλειστικά για εκπαιδευμένους πράκτορες, καθώς το εγχειρίδιο προειδοποιούσε για πιθανά ανεπιθύμητα αποτελέσματα σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα «εγχειρίδιο» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός μυστικού προγράμματος του Στρατού των ΗΠΑ παρουσιάζει μια απλή μέθοδο πέντε βημάτων για την ενίσχυση του ανθρώπινου σώματος.

Το έγγραφο των 21 σελίδων, που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Επιστημών «Μονρόε» στη Βιρτζίνια το 1977, δίδασκε προηγμένες νοητικές δεξιότητες για την επέκταση της συνειδητότητας, την εξ αποστάσεως αντίληψη, την επίλυση προβλημάτων, την ανακούφιση του πόνου και την ενίσχυση της ενέργειας.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, στη σελίδα 14 του εγχειριδίου, το οποίο αποχαρακτηρίστηκε και δημοσιοποιήθηκε από τη CIA το 2003, οι χρήστες μάθαιναν πώς να «φορτίζουν το σώμα με μεγάλη ταχύτητα και δύναμη» με πέντε εύκολα βήματα.

Πριν αναλάβουν μια έντονη δραστηριότητα, όπως το σήκωμα ενός βαρύ αντικειμένου ή ένα σπριντ, το εγχειρίδιο καθοδηγούσε τους χρήστες να κλείσουν τα μάτια τους για μια στιγμή. Στη συνέχεια, να πάρουν μια βαθιά ανάσα.

Κατά την εισπνοή, το εγχειρίδιο συνιστούσε να επικεντρωθεί κανείς διανοητικά σε δύο πράγματα ταυτόχρονα: την ακριβή σωματική ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί και την «ισχυρή ενέργεια του κόκκινου» που γεμίζει το σώμα.

Καθώς το άτομο εκπνέει, ανοίγει τα μάτια του και εκτελεί αμέσως την ενέργεια – κάτι που, σύμφωνα με το εγχειρίδιο, του προσφέρει αισθητή σωματική ενίσχυση και καλύτερα αντανακλαστικά.

Το απόρρητο εγχειρίδιο ανέφερε: «Θα είστε σε θέση να εκτελέσετε αμέσως τη σωματική πράξη που έχετε φανταστεί – με πολύ μεγαλύτερη δύναμη, πολύ πιο γρήγορα και με ομαλό και απόλυτο συντονισμό του σώματός σας».

Σημειώνεται πως η εκπαίδευση στο διαλογισμό αποτελούσε μέρος μιας σειράς μυστικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από τη CIA από το 1972 έως το 1995 περίπου, τα οποία διερευνούσαν μεθόδους επέκτασης της συνείδησης και των δυνατοτήτων ενός ανθρώπινου οργανισμού για κατασκόπους και ομάδες ειδικών επιχειρήσεων.

Advertisement

Το εγχειρίδιό μελετήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τη Διοίκηση Πληροφοριών και Ασφάλειας του Στρατού των ΗΠΑ (INSCOM) σε διάφορα πειράματα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Αυτές οι οδηγίες δεν προορίζονταν για τον απλό κόσμο, ενώ το εγχειρίδιο προειδοποιούσε μάλιστα όσους επιχειρούσαν να μην κάνουν τις ασκήσεις χωρίς να έχουν πρώτα ολοκληρώσει «την πρώτη συνεδρία του Προγράμματος Gateway».

Το Πρόγραμμα Gateway χρησιμοποιούσε μια ειδική τεχνολογία ήχου, την λεγόμενη Hemi-Sync, που αναπτύχθηκε από τον ιδρυτή του ινστιτούτου, Ρόμπερτ Μονρόε.

Advertisement

Αυτοί οι ήχοι βοηθούσαν στον συγχρονισμό της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του ανθρώπινου εγκεφάλου, με σκοπό την επίτευξη μιας χαλαρής αλλά εξαιρετικά συγκεντρωμένης ψυχικής κατάστασης.

Μόλις ένας κυβερνητικός κατάσκοπος ή άλλος πράκτορας συγχρονιζόταν σωστά με το μυαλό του χρησιμοποιώντας αυτά τα ηχητικά κύματα, φέρεται να ήταν σε θέση απλώς να σκεφτεί τον στόχο του και στη συνέχεια να έχει την ικανότητα να ολοκληρώσει την αποστολή.

Ένα παράδειγμα ήταν ο ισχυρισμός του εγχειριδίου ότι η επανάληψη του αριθμού 55515 στο μυαλό μπορούσε να μειώσει τα σήματα πόνου σε ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος όταν το κοιτούσε κανείς.

Advertisement

Ωστόσο, για όσους δεν είχαν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, το εγχειρίδιο ανέφερε: «Η απόπειρα εφαρμογής από άλλους μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα και ανεξέλεγκτα αποτελέσματα επιζήμια για οποιονδήποτε τέτοιο μη εξουσιοδοτημένο χρήστη».

Το πρότζεκτ Stargate και η τηλεπαθητική παρακολούθηση εξ αποστάσεως

Ενώ η ανακούφιση από τον πόνο και η ενδυνάμωση συγκαταλέγονταν στις καθημερινές εφαρμογές για τις οποίες χρησιμοποιούνταν το πρόγραμμα, αυτό το εγχειρίδιο συνδέονταν επίσης με τις πιο μυστικές επιχειρήσεις της CIA, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των λεγόμενων «ψυχικών κατασκόπων».

Γνωστό ως «Πρόγραμμα Stargate», η CIA διεξήγαγε πειράματα με άτομα που ισχυρίζονταν ότι μπορούσαν να αντιληφθούν πληροφορίες σχετικά με μακρινά αντικείμενα, γεγονότα ή άτομα – μια διαδικασία γνωστή ως «απομακρυσμένη όραση».

Advertisement

Υπήρξαν ισχυρισμοί από όσους συμμετείχαν, μεταξύ των οποίων και σεβαστοί επιστήμονες και μέλη του Στρατού των ΗΠΑ, ότι εντόπισαν με επιτυχία ομήρους και βαρόνους των ναρκωτικών, είδαν μυστικά σοβιετικά πολεμικά πλοία από απόσταση χιλιάδων μιλίων και μάλιστα παρατήρησαν εξ αποστάσεως μη ανθρώπινα όντα που ζούσαν στη Σελήνη.

Advertisement

Επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του άκρως απόρρητου προγράμματος, το εγχειρίδιο του 1977 περιλάμβανε ένα ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Αντίληψη μακρινών γεγονότων και ανθρώπων (τηλεπαθητική παρακολούθηση εξ αποστάσεως)», με συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς οι εκπαιδευμένοι πράκτορες έπρεπε να καθαρίσουν το μυαλό τους για να το επιτύχουν.

«Με την εξάσκηση, αυτό γίνεται μια εξαιρετική μέθοδος για την τηλεπαθητική παρακολούθηση εξ αποστάσεως και για την αποστολή μηνυμάτων σε άλλο άτομο», εξηγούσε το εγχειρίδιο.

Άλλες δεξιότητες που, σύμφωνα με το αποχαρακτηρισμένο εγχειρίδιο εκπαίδευσης, μπορούσαν να διδαχθούν οι χρήστες περιλάμβαναν την εξισορρόπηση της συναισθηματικής κατάστασης, την επίτευξη μιας ψυχικής κατάστασης υπερ-συνειδητότητας, την είσοδο σε έναν ξεκούραστο ύπνο κατόπιν εντολής και τη θεραπεία του σώματος απλώς με τη νοητική οπτικοποίηση των νεύρων, των μυών και των οργάνων και την αναζωογόνησή τους με θεραπευτική ενέργεια.

Advertisement