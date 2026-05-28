Ένας πρώην αξιωματικός της CIA συνελήφθη μετά την εύρεση ράβδων χρυσού αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων στο σπίτι του στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οι New York Times..

Εκτός από τις ράβδους χρυσού, το FBI κατάσχεσε 2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και περίπου 35 ρολόγια πολυτελείας.

Ο Ντέιβιντ Ρας κρατείται εν αναμονή ακρόασης, κατηγορούμενος για κλοπή δημόσιου χρήματος μέσω ψευδών δελτίων παρουσίας.

Φέρερται να είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εργασίας του.

Συνελήφθη στις 19 Μαΐου και κατηγορήθηκε για κλοπή κρατικών κεφαλαίων. Από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ζήτησε επανειλημμένα «σημαντικό ποσό σε ξένο νόμισμα και δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε ράβδους χρυσού για έξοδα που σχετίζονταν με την εργασία του», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Όταν η CIA έλεγξε πού είχαν αποθηκευτεί ο χρυσός και τα ξένα νομίσματα, η υπηρεσία «δεν μπόρεσε να εντοπίσει τις ράβδους χρυσού ή σημαντικές ποσότητες του ξένου συναλλάγματος».

Στις 18 Μαΐου, πράκτορες του FBI ερεύνησαν το σπίτι του Ρας και βρήκαν περίπου 303 ράβδους χρυσού, καθεμία από τις οποίες ζύγιζε περίπου ένα κιλό. Με βάση την τιμή του χρυσού, η εκτιμώμενη αξία τους ξεπερνούσε τα 40 εκατομμύρια δολάρια.

Τα δικαστικά έγγραφα δεν εξηγούν γιατί ο Ρας φέρεται να κρατούσε τόσο μεγάλη ποσότητα χρυσού και μετρητών στο σπίτι του, ούτε ποιο εργασιακό έργο θα απαιτούσε τέτοια ποσά.