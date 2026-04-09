Μια άκρως απόρρητη τεχνολογία που μοιάζει βγαλμένη από επιστημονική φαντασία φέρεται να επιστράτευσε η CIA για να εντοπίσει έναν Αμερικανό πιλότο μετά από κατάρριψη αεροσκάφους στο νότιο Ιράν.

Την ύπαρξη του υπερσύγχρονου συστήματος εντοπισμού, που βασίζεται στην κβαντική μαγνητομετρία και την τεχνητή νοημοσύνη, αποκαλύπτουν αμερικανικά μέσα, αποδίδοντάς το στη CIA. Το «Ghost Murmur» («Ψίθυρος Φαντάσματος») φέρεται να μπορεί να «διαβάζει» το ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα της καρδιάς, ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η ανάπτυξη του Ghost Murmur αποδίδεται στη μυστική μονάδα Skunk Works της Lockheed Martin, γνωστή για την κατασκευή προηγμένων αεροσκαφών όπως τα U-2 και SR-71 Blackbird. Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν την τεχνολογία την περιέγραψε ως: «Σαν να ακούς μια φωνή μέσα σε ένα στάδιο, μόνο που το στάδιο είναι μια έρημος χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αν χτυπά η καρδιά σου, μπορούμε να σε βρούμε υπό τις σωστές συνθήκες».

NEW: The CIA used a secret tool called "Ghost Murmur" that uses AI to find heartbeats to rescue the U.S. airman who was stranded in Iran, according to the New York Post.



The secret technology was allegedly used for the first time in the field, according to the Post.



"The… pic.twitter.com/3IOmUgQIte April 7, 2026

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μυστικό εργαλείο της CIA διαδραμάτισε «πολύ σημαντικό» ρόλο στη διάσωση του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη, ο Τραμπ εξήρε την υπηρεσία, τονίζοντας ότι «η CIA ήταν φανταστική».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που παραμένει ουσιαστικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, σημειώνοντας πως «κανείς δεν ξέρει τι είναι» και ότι «όλοι έχουν εκπλαγεί». Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλα παρόμοια προηγμένης τεχνολογίας συστήματα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως υπάρχει «εξοπλισμός που κανείς δεν έχει καν φανταστεί».

The CIA used a technology called Ghost Murmur to find the injured airman.

The technology is mind boggling and also scary as hell!! pic.twitter.com/o6xwzlwk4t — Alberta 51 Project (@Ab51_Project) April 9, 2026

Πώς λειτουργεί

Η κβαντική μαγνητομετρία βασίζεται σε έναν συνδυασμό λέιζερ, τεχνητών (εργαστηριακών) διαμαντιών και ειδικών ατομικών ατελειών μέσα στη δομή τους. Αυτές οι ατέλειες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και αντιδρούν ακόμη και στα πιο ασθενή μαγνητικά πεδία.

Με τη βοήθεια λέιζερ, οι επιστήμονες μπορούν να «διαβάσουν» αυτές τις αντιδράσεις και να μετρήσουν ανεπαίσθητες μεταβολές, γεγονός που επιτρέπει την ανίχνευση πολύ αδύναμων σημάτων — θεωρητικά ακόμη και του καρδιακού παλμού ενός ανθρώπου από μεγάλη απόσταση.

Reports suggest a CIA system called Ghost Murmur can detect human heartbeats using quantum sensors, potentially enabling long-range tracking by picking up faint electromagnetic signals in remote environments.#military #militarymechanics pic.twitter.com/Lh2JqHrVBW — Military Mechanics (@MilitaryMechs) April 8, 2026

Παρόλα αυτά, η τεχνολογία έχει σημαντικούς περιορισμούς. Αποδίδει καλύτερα σε απομονωμένα περιβάλλοντα, όπως οι έρημοι, όπου ο «ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος» είναι χαμηλός. Επιπλέον, απαιτεί εξαιρετικά ισχυρή επεξεργασία δεδομένων για να ξεχωρίσει το σήμα από τις παρεμβολές, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ένα παντοδύναμο ή άμεσο σύστημα εντοπισμού.

Η επιχείρηση διάσωσης

Μια κινηματογραφική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στα ορεινά του νοτιοδυτικού Ιράν, με πρωταγωνιστή έναν τραυματισμένο Αμερικανό πιλότο που πάλευε μόνος του για την επιβίωση, ενώ γύρω του έκλεινε ο κλοιός των ιρανικών δυνάμεων.

Κρυμμένος μόνος του σε μια σχισμή σε ένα βουνό στο νοτιοδυτικό Ιράν, ο τραυματισμένος Αμερικανός πιλότος ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει: να επιβιώσει και να διαφύγει. Για περισσότερο από μία ημέρα, ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων, του οποίου το F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκε εντός του Ιράν, κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές δυνάμεις που τον αναζητούσαν.

Επίσης, διάφορα δημοσιεύματα λένε πως ο πιλότος σκαρφάλωσε πάνω από 2000 μέτρα σε βουνό και κρυβόταν 48 ώρες.

Η CIA πραγματοποίησε εκστρατεία παραπλάνησης εντός του Ιράν πριν την αποστολή, σύμφωνα με το Fox News, ώστε να πιστέψουν οι Ιρανοί ότι ο σμήναρχος είχε ήδη εντοπιστεί και ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία απομάκρυνσής του. Μετά ακολούθησαν ο εντοπισμός και η διάσωσή του. Σημειώνεται πως στην επιχείρηση υπήρξε συμμετοχή και από το Ισραήλ.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε μια ομάδα Αμερικανών κομάντος, με τη συνοδεία αμερικανικών αεροσκαφών που έριχναν βόμβες για να εκκαθαρίσουν την περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τον αξιωματικό και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)

