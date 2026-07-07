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Από τη Morgan Stanley και τον αναλυτή Τζακ Λου ξεκινά η νέα μεγάλη συζήτηση για το αλάτι. Όχι πλέον μόνο ως βασικό προϊόν της κουζίνας, της βιομηχανίας τροφίμων ή της αποχιονιστικής αλυσίδας, αλλά ως πρώτη ύλη που μπορεί να αποκτήσει χρηματιστηριακή βαρύτητα. Η πρόβλεψη είναι τολμηρή: οι μπαταρίες ιόντων νατρίου μπορούν να ανοίξουν μια νέα εποχή, στην οποία το αλάτι θα αποκτήσει ρόλο ανάλογο με εκείνον που είχε το πετρέλαιο στον 20ό αιώνα.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι μπαταρίες ιόντων νατρίου μπορούν να φτάσουν περίπου στο 20% της παγκόσμιας αγοράς μπαταριών έως το 2030 και στο 37% έως το 2035, από περίπου 2% το 2027. Η ίδια ανάλυση συνδέει αυτή την εκτόξευση με επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αλυσίδα παραγωγής. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι το νάτριο είναι πολύ πιο άφθονο από το λίθιο, φθηνότερο και λιγότερο ευάλωτο σε γεωπολιτικές εξαρτήσεις.

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Γιατί ξαφνικά όλοι κοιτούν το αλάτι

Η στροφή δεν είναι θεωρητική. Τα data centers, η τεχνητή νοημοσύνη, η αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ και τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνουν την ανάγκη για φθηνότερες και ασφαλέστερες μπαταρίες. Το Reuters καταγράφει ήδη επενδύσεις αυτοκινητοβιομηχανιών και εταιρειών αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες ιόντων νατρίου, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι μπορούν να φτάσουν περίπου στο 10% των νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως έως το 2030.

Με άλλα λόγια, το αλάτι δεν αλλάζει επειδή αλλάζει η κουζίνα μας. Αλλάζει επειδή αλλάζει η ενέργεια. Αν οι μπαταρίες νατρίου αποδειχθούν εμπορικά βιώσιμες σε μεγάλη κλίμακα, τότε το χλωριούχο νάτριο μπαίνει σε μια νέα κατηγορία στρατηγικών πρώτων υλών.

Η παγκόσμια παραγωγή

Η παγκόσμια παραγωγή αλατιού παραμένει τεράστια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της USGS για το 2025, η παγκόσμια παραγωγή υπολογίζεται σε περίπου 270 εκατομμύρια τόνους. Πρώτη δύναμη είναι η Κίνα με περίπου 56 εκατομμύρια τόνους, ακολουθούν οι ΗΠΑ με περίπου 40 εκατομμύρια, η Ινδία με περίπου 30 εκατομμύρια και η Γερμανία με περίπου 15 εκατομμύρια τόνους.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά με την Ελλάδα. Η χώρα μας δεν μπορεί να παίξει σε όρους Κίνας ή ΗΠΑ. Μπορεί όμως να παίξει σε ποιότητα, γεωγραφία, μεσογειακή ταυτότητα, βιομηχανική αξιοποίηση και εξωστρέφεια.

Η Ελλάδα και οι Ελληνικές Αλυκές

Στην Ελλάδα, το βασικό δημόσιο σχήμα είναι η «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.». Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 ως εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό των βιώσιμων αλυκών της χώρας. Αποτελεί συνέχεια της «Αλυκαί Μεσολογγίου Α.Ε.», που είχε ιδρυθεί το 1978 και κάλυπτε αρχικά τη συγκεκριμένη αλυκή του Μεσολογγίου.

Σήμερα, το 80% των μετοχών ανήκει στο Υπερταμείο/Growthfund, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει σε δήμους στις περιοχές όπου λειτουργούν οι αλυκές. Η εταιρεία δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

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Η ετήσια δυναμικότητα των Ελληνικών Αλυκών ξεπερνά τους 200.000 τόνους, ενώ η συνολική ελληνική παραγωγή κινείται περίπου στους 200.000 με 210.000 τόνους τον χρόνο. Σε σχέση με τα 270 εκατομμύρια τόνους της παγκόσμιας παραγωγής, το ελληνικό μερίδιο είναι μικρό, κάτω από το 0,1%. Όμως η σημασία δεν μετριέται μόνο σε τόνους. Μετριέται και σε στρατηγική θέση, επεξεργασία, τυποποίηση, ποιότητα και δυνατότητα εξαγωγών.

Οι μνηστήρες του ελληνικού αλατιού

Το ελληνικό αλάτι έχει ήδη τραβήξει επενδυτικό ενδιαφέρον. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού των Ελληνικών Αλυκών έχουν περάσει επτά σχήματα: η κοινοπραξία Μ.Π. Θεοδώρου με τη Salinity Group AB, η Κ.Ε. Καλαμαράκης – ΚΑΛΑΣ Α.Ε., η Mantis Trading, η Meccanica Group, η κοινοπραξία Πίτσιας Α.Ε. με την Κωνσταντόπουλος Α.Ε., η ιταλική SOSALT SpA και η κοινοπραξία Unisel με τη Χίων Α.Ε.

Η παρουσία ελληνικών και ξένων εταιρειών δείχνει ότι το αλάτι δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως παλιό, ταπεινό προϊόν. Αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία σε μια αγορά που αλλάζει.

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Το νέο στοίχημα

Το αλάτι δεν θα γίνει αύριο πετρέλαιο με την κλασική έννοια. Δεν είναι σπάνιο, δεν έχει τα ίδια κόστη εξόρυξης, δεν έχει την ίδια γεωπολιτική ένταση. Όμως μπορεί να γίνει ένα νέο χρηματιστηριακό και βιομηχανικό στοίχημα, αν οι μπαταρίες ιόντων νατρίου περάσουν από το στάδιο της υπόσχεσης στη μαζική παραγωγή.

Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι ένας παλιός θαλασσινός πόρος μπορεί να αποκτήσει νέα αξία. Από τις αλυκές του Μεσολογγίου και της Λέσβου μέχρι τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία, την Κομοτηνή και την Ξάνθη, το ελληνικό αλάτι ξαναμπαίνει στη συζήτηση. Όχι ως νοσταλγία, αλλά ως μέρος της νέας ενεργειακής οικονομίας.

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