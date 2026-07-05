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Ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι η σκηνή γυρίστηκε σε ελεγχόμενο περιβάλλον για καλλιτεχνικούς σκοπούς και με ληφθέντα μέτρα ασφαλείας.

Ο καλλιτέχνης τόνισε τη δική του ευαισθητοποίηση σε θέματα οδικής ασφάλειας και εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του υπουργού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα, υποστηρίζοντας ότι οι διάσημοι καλλιτέχνες αποτελούν πρότυπα για τη νεολαία.

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Τη δική του απάντηση στα σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την εμφάνισή του χωρίς κράνος στο νέο του βίντεο κλιπ έδωσε ο Στέλιος Ρόκκος, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίστηκε ενοχλημένος από την κριτική που δέχθηκε, τονίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του δεν φορούσαν κράνος αποκλειστικά για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Όπως εξήγησε, η σκηνή γυρίστηκε σε ασφαλή και ελεγχόμενη περιοχή της Λήμνου, με τη μοτοσικλέτα να διανύει μόλις περίπου 100 μέτρα, ενώ είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

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«Σε εμένα αυτά, να ξέρετε κύριε υπουργέ, δεν περνάνε. Δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα», ανέφερε αρχικά ο Στέλιος Ρόκκος.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα οδικής ασφάλειας, αποκαλύπτοντας πως τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει διανύσει περίπου 145.000 χιλιόμετρα με τη μοτοσικλέτα του σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μία εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή. Προέχει η ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρη χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό, γι’ αυτό όχι σε μένα αυτά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής συμπλήρωσε πως η συγκεκριμένη σκηνή αποτελούσε μέρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας του βίντεο κλιπ, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί ένας δημιουργός να ζητά άδεια για κάθε σκηνή που απαιτεί το σενάριο.

«Δεν θα πάρει ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή χωρίς κράνος», ανέφερε, ενώ έκλεισε την τοποθέτησή του με μια αιχμηρή αναφορά προς τον υπουργό: «Είπατε ότι με συμπαθείτε πολύ ως καλλιτέχνη, μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο».

Ο υπουργός Υγείας είχε τονίσει ότι οι διάσημοι καλλιτέχνες αποτελούν πρότυπα για τη νεολαία και τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την προσπάθεια για την οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα. «Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, στην πλατφόρμα «Χ».

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, στην πλατφόρμα «Χ».

Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι… Advertisement July 5, 2026

Δείτε παρακάτω το βίντεο κλιπ από το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκκου, που προκάλεσε αντιδράσεις.

Πρόκειται για ένα κομμάτι με τη χαρακτηριστική ροκ-λαϊκή ταυτότητα του δημιουργού, βασισμένο στην κιθάρα και τη δυναμική του ερμηνεία.