Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει οικονομικές παροχές ύψους έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο.

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι ο δημοσιονομικός χώρος διευρύνεται λόγω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, εξετάζονται αλλαγές στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους και πιθανά έκτακτα επιδόματα για οικογένειες με παιδιά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε προεκλογικό ρυθμό θα κινηθούν και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, με τον εκπρόσωπο του υπουργείο οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος να αποκαλύπτει ότι οι οικονομικές παροχές που θα ανακοινωθούν μπορεί να φτάσουν και τα 2 δισ ευρώ.

Ξεκινώντας από τον «κουμπαρά» του 1 δισ. ευρώ, που έχει συμφωνηθεί με τους Ευρωπαίους τεχνοκράτες, το οικονομικό επιτελείο θεωρεί εφικτό ο δημοσιονομικός χώρος να αγγίξει και τα 2 δισ. ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Φοροδιαφυγή

Στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη έκθεση στους τεχνοκράτες της Κομισιόν πως οι διαφαινόμενες υπερεισπράξεις, αυξημένες κατά 287 εκατ ευρώ, δεν οφείλονται μόνο στον τουρισμό ή στον πληθωρισμό, αλλά και στη μεγαλύτερη απόδοση παλιών και νέων «όπλων» κατά της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε περίπου 500.000 ακόμα εργαζόμενους με εντυπωσιακά ναποτελεσματα αλλά και η αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω IRIS στις καθημερινές συναλλαγές, εκτιμάται ότι δίνουν ευκαιρίες για επέκταση του δημοσιονομικού χώρου πολύ πάνω από το «κλειδωμένο» 1 δισ. ευρώ.

Ποια μέτρα είναι «σίγουρα»

Σε αυτή τη ΔΕΘ, τα μέτρα θα είναι πολύ ευνοικά για επιχειρήσεις και επαγγελματίες αν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για μισθωτούς, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά.

Για τους συνταξιούχους, το πρώτο βήμα έγινε με την άρση της αβεβαιότητας πολλών ετών, καθώς ούτε η διπλή Εθνική Σύνταξη θα καταργηθεί, ούτε οι συντάξεις χηρείας θα μειώνονται κατά 50% μετά την τριετία, όπως προέβλεψε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Μπορούν να περιμένουν κάτι ακόμα οι συνταξιούχοι; Πέρα από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που έχει ήδη αποφασιστεί και θα φέρει μεγαλύτερες αυξήσεις, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μελετώνται σενάρια για αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης, που σήμερα εφαρμόζεται από το πρώτο ευρώ, αν κάποιος ξεπεράσει το «όριο» των 1.467 ευρώ.

Εν αναμονή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Οκτώβριο, το βασικό σενάριο προβλέπει κλιμακωτό υπολογισμό της Εισφοράς, όπως δηλαδή γίνεται με τη φορολογική κλίμακα. Για να αμβλυνθεί το δημοσιονομικό κόστος, θα αυξηθούν οι συντελεστές, αλλά και πάλι οι συνταξιούχοι θα είναι κερδισμένοι.

Advertisement

Για τις επιχειρήσεις, δύο είναι τα μέτρα θεωρούνται σίγουρα:

1) η κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος

2) η μείωση της προκαταβολής φόρου, που σήμερα υπολογίζεται με συντελεστή 80% και πολύ πιθανόν να περιοριστεί στο 55- 60%.

Advertisement

Θετική για τις επιχειρήσεις, αλλά και τους μισθωτούς, θα είναι η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. «Κλειδωμένη» είναι η μείωσή τους κατά 0,5 μονάδες, αλλά αναζητείται «χώρος» για 1 μονάδα, κάτι που δεν θα φέρει μόνο έμμεσες αυξήσεις μισθών αλλά και ανακούφιση των επιχειρήσεων από το μη μισθολογικό κόστος εν όψει της περαιτέρω αύξησης του κατώτατου μισθού -ίσως και πάνω από τα 950 ευρώ- και της επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων.

Όσο για την περαιτέρω μείωση από τα εισοδήματα ενοικίων, πολλά θα εξαρτηθούν από τα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων, αλλά κι από το πόσο γρήγορα κι αποτελεσματικά θα ενεργοποιηθεί το ΜΙΔΑ, έτσι ώστε οι έλεγχοι για τα αδήλωτα και υποδηλωμένα μισθώματα, να γίνουν ασφυκτικοί.

Επίδομα παιδιών

Advertisement

Για τις οικογένειες με παιδιά, πέρα από τις παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα, που θα αποτυπωθούν πλήρως το 2027, με δημοσιονομικό αποτύπωμα επιπλέον 400 εκ. ευρώ, με την εκκαθάριση των φετινών εισοδημάτων των επαγγελματιών, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί κάποιο μέτρο- έκπληξη, όπως αυτό του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανάλυση των έως τώρα στοιχείων -είναι σε εκκρεμότητα οι πληρωμές για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και το 2026-, πάνω από 980 χιλιάδες οικογένειες μοιράστηκαν περί τα 227 εκ. ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος, ως πολυπληθέστερη ομάδα, πήραν οι οικογένειες με 1 και 2 παιδιά, ενώ αίσθηση προκαλεί το ότι βρέθηκαν νοικοκυριά ακόμα και με 12 παιδιά.

Advertisement

Advertisement