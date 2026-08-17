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Το οικονομικό επιτελείο ολοκληρώνει τις προτάσεις για ένα πακέτο μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να προσεγγίζει το ενάμισι δισεκατομμύριο ευρώ.

Οι εξαγγελίες θα εστιάσουν στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και του αγροτικού κόσμου.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η έμπρακτη απόδειξη της οικονομικής ανάπτυξης και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να επαναπροσεγγίσει εκλογικά κοινά που έχουν απομακρυνθεί, παρουσιάζοντας έναν σαφή οδικό χάρτη για τη μελλοντική πορεία της χώρας.

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Οι ολιγοήμερες διακοπές για τα κυβερνητικά στελέχη έφτασαν στο τέλος τους και άπαντες στο κυβερνητικό στρατόπεδο ετοιμάζονται για το πρώτο ορόσημο στην πορεία προς τις κάλπες. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται όχι μόνο να ανακοινώσει κάποιες παροχές -κάτι που παραδοσιακά γίνεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό σε κάθε ΔΕΘ- αλλά να παρουσιάσει και τον σχεδιασμό του για την Ελλάδα του 2030.

Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός να στηρίξουν άμεσα τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ μέσω του ευρύτερου πλάνου που θα παρουσιάσει να δώσει προοπτικές ανάπτυξης και για τα επόμενα χρόνια.

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Το τελευταίο διάστημα το οικονομικό επιτελείο εργάστηκε για την κατάρτιση του πακέτου της ΔΕΘ και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ολοκληρώσει τις προτάσεις του τις οποίες και θα παρουσιάσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιστρέφει στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από μία μικρή ανάπαυλα. Ο πρωθυπουργός θα δώσει και την τελική έγκριση, πιθανόν αφού προχωρήσει και σε ορισμένες αλλαγές, προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία ο σχεδιασμός για το περιεχόμενο των εξαγγελιών που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το περιεχόμενο των μέτρων είναι και το βασικό θέμα των συσκέψεων που ξεκινούν από σήμερα στο κυβερνητικό επιτελείο.

Τα μέτρα που φαίνεται να έχουν “κλειδώσει”

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ και θα προσεγγίζει το 1,5 ενώ γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστούν και άλλοι πόροι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάτι που έχει ήδη προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ υπάρχει πρόβλεψη για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως οι συνταξιούχοι, καθώς και παρεμβάσεις για την επίλυση προβλημάτων όπως το στεγαστικό.

Ειδικότερα για τους μικρομεσαίους, τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες αναμένονται στοχευμένα μέτρα όπως βελτιώσεις στον τρόπο τεκμαρτής φορολόγησης, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, δραστική μείωση της προκαταβολής φόρου, ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω προνομιακών δανείων.

Με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι θα συνεχιστεί η ετήσια αύξηση του κατώτατου μισθού -το ύψος του οποίου επηρεάζει γενικότερα τις αποδοχές των εργαζομένων και αυξάνει τα επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς- ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάποιο μέτρο-έκπληξη.

Μέτρα στήριξης αναμένονται και για τον αγροτικό κόσμο, κυρίως στο πεδίο της μείωσης του κόστους παραγωγής.

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Πρόθεση του κυβερνητικού επιτελείου είναι να αποδείξει στην πράξη ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν είναι κάτι αόριστο που φαίνεται μόνο σε κάποιους οικονομικούς δείκτες αλλά ότι φτάνει και στην κοινωνία στηρίζοντας ένα μεγάλο μέρος της και δίνοντας προοπτικές βελτίωσης της διαβίωσης των πολιτών και για τα επόμενα χρόνια. Για αυτό και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αναμένεται να σταθεί ιδιαίτερα στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030.

Παράλληλα, μέσω του οδικού χάρτη που θα ανακοινώσει για τη μελλοντική πορεία της χώρας, θέλει να επαναπροσεγγίσει κοινά που στο πρόσφατο παρελθόν είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία αλλά που σήμερα εμφανίζονται να έχουν απομακρυνθεί.

Σε κάθε περίπτωση, το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και πιθανόν ο πρωθυπουργός να δώσει ένα περίγραμμα του κατά την επίσκεψη που θα κάνει στη Θεσσαλονίκη, πριν από τη ΔΕΘ, σε συναντήσεις που θα έχει με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας αλλά και για να παραστεί στα εγκαίνια του σταθμού του Μετρό στην Καλαμαριά.

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