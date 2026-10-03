Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Απόλυτη στήριξη στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εκφράζει, μετά τον Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ.

«Η πρέσβης Kimberly Guilfoyle είναι πολύτιμη εταίρος στην ενίσχυση της διαχρονικής συμμαχίας Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας και στην προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας των χωρών μας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εξαιρετική ηγετική της συμβολή στην ανάπτυξη και τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας συνέβαλε στην επίτευξη σημαντικών συμφωνιών, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό ενεργειακό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Kimberly υπήρξε επίσης μια εξαιρετική οικοδέσποινα, με πραγματική εκτίμηση για τη βαθιά φιλία που συνδέει τις χώρες μας και μια ισχυρή δέσμευση στην προώθηση των κοινών μας συμφερόντων.

Advertisement

Advertisement

Υπουργός Εσωτερικών Doug Burgum».

Στήριξη Ρούμπιο σε Γκιλφόιλ και Κάθετο Διάδρομο

Στήριξη στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρείχε και ο Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ώρες πριν την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο στάθηκε στον ρόλο της κυρίας Γκίλφοϊλ για την προώθηση της ατζέντας των ΗΠΑ στην περιοχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο, ο οποίος, όπως τόνισε, «χαίρει διακομματικής στήριξης».

«Η Πρέσβης Γκίλφοϊλ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στην προώθηση της ατζέντας του Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και τον ηγετικό ρόλο της Πρέσβειρας στην περιοχή. Έχει συμβάλει με μεγάλη επιτυχία στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω περιφερειακών έργων όπως ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος, ο οποίος χαίρει διακομματικής στήριξης».