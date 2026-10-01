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Το ζώο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να κινείται σε δρόμο κοντά σε κατάστημα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους για την ασφάλειά τους.

Οι πολίτες αναφέρουν και προηγούμενα περιστατικά εμφάνισης παρόμοιου ζώου στην περιοχή και ζητούν την άμεση κινητοποίηση και ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Από το οπτικό υλικό δεν επιβεβαιώνεται με σαφήνεια το είδος του ζώου, παρά τις σχετικές μαρτυρίες των κατοίκων που το παρατήρησαν.

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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Νικήτη Χαλκιδικής η νέα εμφάνιση άγριου ζώου μέσα στον οικισμό, με κατοίκους της περιοχής να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο.

Σύμφωνα με το halkidikinews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:30 το βράδυ της Τρίτης, στο πάνω χωριό της Νικήτης.

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Το ζώο καταγράφηκε να κινείται σε δρόμο μέσα στον οικισμό, ο οποίος φωτιζόταν από τον δημοτικό φωτισμό, αλλά και από τα φώτα ενός μίνι μάρκετ.

Την ώρα εκείνη, ένας κάτοικος καθόταν σε τραπέζι έξω από το κατάστημα. Ξαφνικά, το ζώο εμφανίστηκε από μια γωνία και κινήθηκε προς το μέρος του, με τον άνδρα να βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από αυτό.

Όπως αναφέρεται, ο κάτοικος τρόμαξε και έκανε θόρυβο προκειμένου να το απομακρύνει. Το ζώο στη συνέχεια συνέχισε την πορεία του στον δρόμο.

Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο διακρίνεται το ζώο να περπατά στον δρόμο, να περνά από το φωτισμένο σημείο μπροστά από το κατάστημα και να συνεχίζει μέσα στον οικισμό.

Ωστόσο, από τις εικόνες δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα το είδος του ζώου. Οι κάτοικοι που το είδαν υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που μεταφέρει το halkidikinews.gr, δεν πρόκειται για την πρώτη αναφορά στην περιοχή. Νωρίτερα, κάτοικοι είχαν αναφέρει ότι είχαν δει παρόμοιο ζώο στην περιοχή του Βιολογικού, ενώ ένας κάτοικος υποστήριξε ότι το είδε να κινείται έχοντας μια γάτα στο στόμα.

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Η νέα εμφάνιση προκαλεί ανησυχία, καθώς η Νικήτη εξακολουθεί να έχει κόσμο, παρά την ολοκλήρωση της κύριας τουριστικής περιόδου. Τουρίστες και κάτοικοι συνεχίζουν να κυκλοφορούν στους δρόμους μέχρι αργά το βράδυ.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για τα παιδιά που επιστρέφουν αργά από τα φροντιστήρια, καθώς η παρουσία ενός μεγάλου άγριου ζώου μέσα στον κατοικημένο ιστό δημιουργεί νέα δεδομένα για την καθημερινότητά τους.

Μέχρι σήμερα, οι αναφορές κατοίκων για αντίστοιχα περιστατικά είχαν συνδεθεί κυρίως με την ευρύτερη περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, παρόμοιο περιστατικό καταγράφεται και στη Νικήτη, αυτή τη φορά μέσα στον οικισμό.

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Οι κάτοικοι ζητούν πλέον ενημέρωση και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς ζώο κινείται στην περιοχή και αν πρόκειται για το ίδιο ζώο που έχει αναφερθεί σε προηγούμενα περιστατικά.

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