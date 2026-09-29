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Η εξάχρονη κόρη της Καρολάιν διαμένει πλέον στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια για τον θάνατο της μητέρας της.

Ο πατέρας της Καρολάιν στηρίζει τη δημιουργία ντοκιμαντέρ από το Amazon Prime, θεωρώντας ότι διατηρεί τη μνήμη της κόρης του ζωντανή και εμποδίζει την αποφυλάκιση του δολοφόνου.

Κράουτς δηλώνει ότι ο πόνος για τον βίαιο χαμό της κόρης του παραμένει αναλλοίωτος, τονίζοντας πως δεν διατηρεί καμία σχέση με τη μητέρα της Καρολάιν.

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Μπορεί να έχουν περάσει πέντε χρόνια από τη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, όμως ο πατέρας της, Ντέιβιντ Κράουτς, δεν μπορεί να κρύψει την οργή του για τον δολοφόνο της.

Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, όχι μόνο με την αγριότητα του εγκλήματος, αλλά και την υποκρισία του δολοφόνου, που παρίστανε τον τεθλιμμένο σύζυγο.

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Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρθηκε στον άνθρωπο που καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία της 19χρονης και την θανάτωση του σκύλου: «Τον μισώ. Τον μισώ μέσα από την ψυχή μου γιατί είναι δειλός. Είναι ένα ανθρωπάκι. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος και δεν μπορούσε καν να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει να κοιμηθεί πριν βάλει το μαξιλάρι στο κεφάλι της. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός άνδρα. Είναι ανθρωπάκι, αδύναμος και ναρκισσιστής. Απεχθάνεται να του λένε πως κάνει λάθος», είπε στο STAR.

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, ο πόνος είναι ίδιος, λέει ο κ. Κράουτς και συμπληρώνει: «νιώθω το ίδιο συναίσθημα και νιώθω το ίδιο για τον δολοφόνο».

Όσο για τις σπουδές του καταδικασμένου δολοφόνου στη Νομική, ο κ. Κράουτς δηλώνει πως δεν καταλαβαίνει γιατί πήρε την συγκεκριμένη απόφαση «επειδή δεν μπορεί να το εξασκήσει, ποτέ δεν τελείωσε το Λύκειο. Δεν είναι τρομερά έξυπνος». Ωστόσο, «όταν τον γνώρισα νόμιζα ότι ήταν μια χαρά. Ήταν ήσυχος, ξέρετε. Ντροπαλός. Μου άρεσε, τον συμπάθησα, πραγματικά».

«Η κόρη της Καρολάιν ζει στις Φιλιππίνες με την γιαγιά της»



Πλέον, η προσοχή του πατέρα της Καρολάιν είναι στραμμένη στην εγγονή του, Λυδία, η οποία ζει με τη γιαγιά της στις Φιλιππίνες, καθώς προσπαθούν να της προσφέρουν μία φυσιολογική ζωή, μακριά από την Ελλάδα. Μάλιστα, ο Ντέιβιντ Κράουτς ανέφερε ότι η μικρή δεν γνωρίζει τίποτα για τη μητέρα της.

«Ζει με τη γιαγιά της. Πηγαίνει στο σχολείο, όπως ένα φυσιολογικό παιδί. Ζει με τη γιαγιά της, μόνες τους, οι δυο τους. Είναι ένα αρκετά φυσιολογικό, όμορφο, μικρό κορίτσι, 6 ετών. Δεν ξέρει για τη μητέρα της. Δεν ξέρει ότι δολοφονήθηκε από κάποιον Έλληνα ψυχοπαθή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να το μάθει. Δεν θα τη συναντήσει ποτέ».

«Κάποια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της και θα χρειαστεί να μάθει όσα συνέβησαν, δεν θα τη συναντήσει ποτέ ο πατέρας της»

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Για τη μικρή Λυδία η Σούζαν είναι κάτι σαν μητρική φιγούρα, ενώ, όπως είπε ο πατέρας της Καρολάιν, κάποια μέρα το κοριτσάκι θα θελήσει να μάθει για τη μητέρα της.

«Κάποια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της, η πραγματική της μητέρα. Και τότε θα χρειαστεί να μάθει όσα συνέβησαν. Όταν μάθει πού είναι η μητέρα της, θα θελήσει να μάθει τι συνέβη στον πατέρα της, και θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό. Δε νομίζω ότι θα ήθελε να τον γνωρίσει» επισήμανε, ενώ για τον πατέρα της μικρής είπε:

«Δεν θα τη συναντήσει ποτέ. Δηλαδή, αυτός θα μείνει στη φυλακή για πολύ καιρό, και όταν βγει, εκείνη θα είναι έφηβη ή 20 χρόνων ή κάπου εκεί. Τώρα είναι 6, οπότε μάλλον θα είναι γύρω στα 20 κάτι. Άρα, δεν θα τη συναντήσει ποτέ».

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Αναφορικά με όσα θυμάται από την κόρη του, ο Ντέιβιντ Κράουτς είπε: «Για μένα, η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη, ήταν το κέντρο του κόσμου μου. Περνούσαμε υπέροχα, μόνο οι δυο μας. Και εκείνες ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου».

Τι λέει ο πατέρας της Καρολάιν για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει το Amazon Prime για τη δολοφονία της κόρης του

Το Amazon Prime ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία της Καρολάιν, με τον πατέρα της να το βλέπει θετικά.

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«Νομίζω ότι είναι υπέροχο, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κρατάει το όνομα της Καρολάιν ζωντανό. Κανείς δεν την ξεχνά. Και ο δεύτερος είναι ότι κάνει πιο δύσκολο για τον δολοφόνο της να πάρει αποφυλάκιση υπό όρους», εξήγησε.

«Όταν σκοτώθηκε η Καρολάιν, έχασα όλα μου τα αισθήματα για τη Σούζαν»

Αναφορικά με τη σχέση του με τη μητέρα της Καρολάιν, ο Ντέβιντ Κράουτς ξεκαθάρισε: «Δεν έχω σύζυγο».

«Η Σούζαν δεν ήταν σύζυγός μου, και όχι, δεν μου λείπει καθόλου. Η Καρολάιν ήταν το κέντρο της ζωής μου. Όταν σκοτώθηκε η Καρολάιν, έχασα όλα μου τα αισθήματα για τη Σούζαν εκείνη τη στιγμή» πρόσθεσε, ενώ, καταλήγοντας, σημείωσε ότι μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, όμως ο πόνος του για τον άδικο και βίαιο χαμό της κόρης του δεν έχει απαλύνει.

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