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Η παραγωγή αναλύει πώς τα ψηφιακά δεδομένα από το smartwatch και το κινητό του θύματος οδήγησαν στην κατάρρευση της ψευδούς εκδοχής περί ληστείας.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν συγγενείς, δικηγόροι και πρόσωπα που παρακολούθησαν την αστυνομική έρευνα, αποτυπώνοντας την πορεία της υπόθεσης μέχρι την οριστική καταδίκη του δράστη.

Η ταινία αποτελεί μέρος μιας σειράς true crime και χρησιμοποιεί μαρτυρίες και αρχειακό υλικό για να ανασυνθέσει τα γεγονότα της 11ης Μαΐου 2021.

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Tο βρετανικό true crime ντοκιμαντέρ «The Fitbit Killer» το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Prime Video της Amazon στις 15 Σεπτεμβρίου, επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στα Γλυκά Νερά.

Πέντε χρόνια μετά το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και απασχόλησε έντονα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η παραγωγή επιστρέφει στους τόπους και στα πρόσωπα της υπόθεσης, επιχειρώντας να ανασυνθέσει την ιστορία από την αρχή. Κεντρικό ρόλο στην αφήγηση έχουν τα ψηφιακά δεδομένα που συνέβαλαν στην αποκάλυψη της πραγματικής εικόνας.

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Το βρετανικό συνεργείο της Story Films, εταιρείας που ειδικεύεται στα ντοκιμαντέρ και το true crime, πραγματοποίησε 14 ημέρες γυρισμάτων στην Ελλάδα, από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Ιουλίου. Οι κάμερες βρέθηκαν στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, όπου δολοφονήθηκε η Καρολάιν, αλλά και στην Αλόννησο, όπου μεγάλωσε. Οι συντελεστές αναζήτησαν ανθρώπους που γνώριζαν την 20χρονη και την οικογένειά της, καθώς και πρόσωπα που είχαν γνώση της αστυνομικής έρευνας και της δικαστικής εξέλιξης.

Στο ντοκιμαντέρ μιλά ο πατέρας της Καρολάιν, David Crouch, ενώ συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καλλιακμάνης, δικηγόροι που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση και ο οικογενειακός φίλος των Crouch στην Αλόννησο, Νίκος Αναγνώστου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Richard Wyllie.

Το smartwatch και τα στοιχεία που ανέτρεψαν την αρχική εκδοχή

Ο τίτλος «The Fitbit Killer» παραπέμπει στα ηλεκτρονικά ίχνη που αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της έρευνας. Το smartwatch της Καρολάιν, το κινητό και τα δεδομένα fitness του Αναγνωστόπουλου, οι κάμερες ασφαλείας και οι κινήσεις μέσα στο σπίτι χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση της νύχτας της 11ης Μαΐου 2021.

Η Καρολάιν βρέθηκε νεκρή στη μεζονέτα, όπου βρίσκονταν ο σύζυγός της, η μόλις 11 μηνών κόρη τους και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο επίσης είχε βρεθεί νεκρό. Ο Αναγνωστόπουλος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι άγνωστοι ληστές είχαν εισβάλει στο σπίτι, τον είχαν ακινητοποιήσει και είχαν επιτεθεί στη σύζυγό του.

Για 37 ημέρες οι Αρχές ερευνούσαν την υπόθεση με βάση αυτή την εκδοχή, ενώ ο ίδιος εμφανιζόταν δημόσια ως ο σύζυγος που είχε χάσει τη γυναίκα του. Ωστόσο, τα ψηφιακά δεδομένα άρχισαν να αποκαλύπτουν αντιφάσεις. Το smartwatch της Καρολάιν κατέγραψε μεταβολές στον καρδιακό της ρυθμό περίπου στις 04.00, ενώ οι καταγραφές από τις συσκευές του Αναγνωστόπουλου και οι κάμερες ασφαλείας δεν συμφωνούσαν με το χρονοδιάγραμμα που είχε δώσει στις Αρχές. Στο ντοκιμαντέρ εξετάζεται επίσης το προσωπικό ημερολόγιο της Καρολάιν, το οποίο αποτυπώνει στοιχεία για τη σχέση της με τον σύζυγό της και τις εντάσεις μεταξύ τους.

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Η εκδοχή της ληστείας κατέρρευσε στις 17 Ιουνίου 2021, όταν ο Αναγνωστόπουλος προσήχθη στην Αλόννησο, όπου βρισκόταν για το μνημόσυνο της Καρολάιν. Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι είχε κατασκευάσει την ιστορία της ληστείας και ότι ο ίδιος είχε σκοτώσει τη σύζυγό του.

Τον Μάιο του 2022 το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για τη θανάτωση του σκύλου, καθώς και για ψευδή καταγγελία και ψευδή κατάθεση. Του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία και επιπλέον κάθειρξη 11 ετών και έξι μηνών για τις υπόλοιπες πράξεις. Τον Σεπτέμβριο του 2023 το Εφετείο τον έκρινε εκ νέου ένοχο, διατηρώντας τις ίδιες ποινές χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Το «The Fitbit Killer» αποτελεί μέρος σειράς true crime πέντε διαφορετικών υποθέσεων δολοφονιών, με κάθε ιστορία να αναπτύσσεται σε δύο επεισόδια. Η ιστορία της Καρολάιν ακολουθεί τη ζωή της στην Αλόννησο, τη μετάβασή της στην Αθήνα, τη δολοφονία, την αστυνομική έρευνα και την αποκάλυψη του δράστη, παρουσιάζοντας την υπόθεση σε διεθνές κοινό μέσα από μαρτυρίες, αρχειακό υλικό και τα ψηφιακά ίχνη που τελικά ανέτρεψαν την αρχική εκδοχή της ληστείας.

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Με πληροφορίες από Wales Online, techtimes