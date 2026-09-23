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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή χαρακτήρισε απαράδεκτη την τοποθέτηση του Σχίζα, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που βιώνει ο τραυματισμένος πρώην παίκτης του τηλεπαιχνιδιού.

Ο Γιώργος Λιάγκας επέκρινε έντονα τον Στάθη Σχίζα για τις δηλώσεις του, χαρακτηρίζοντάς τον αφελή και επικίνδυνο για τη δημόσια εικόνα που παρουσιάζει.

Ο Στάθης Σχίζας διευκρίνισε πως η φράση του αφορούσε άλλους παίκτες και όχι τον Σταύρο Φλώρο, ενώ κατηγόρησε τον Γιώργο Λιάγκα για υποκριτική στάση.

Ο Στάθης Σχίζας δήλωσε πως θα κινούνταν νομικά στη θέση του Σταύρου Φλώρου, αν και ανέφερε ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του η χρήση ναρκωτικών ουσιών.

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Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Στάθη Σχίζα στα χτεσινά εγκαίνια της πολυτελούς κάβας «Κηρέας» στη Γλυφάδα που ανήκει στον στενό του φίλο και συνέταιρο, Θεοδόση Νικολάου. «Σαφώς πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην νικητής του Survivor για τον Σταύρο Φλώρο. «Με τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δεν θεωρώ ότι θα βγει κάτι. Χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Δεν υπάρχει λόγος».

Τα λόγια αυτά ενόχλησαν τη Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δεν μιλάμε για μία θλάση, μιλάμε για μία άλλη ζωή. Το ότι ξεκινάει έτσι τη δήλωσή του δεν του δίνει αυτό το δικαίωμα. Η τοποθέτησή του είναι απαράδεκτη. Τον ξέρω τηλεοπτικά, αλλά δεν έχει αντιληφθεί ότι η ζωή αυτού του παιδιού άλλαξε για πάντα. Δεν μπορείς να πεις “το χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις”. Μου κάνει εντύπωση.

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Έχει συναίσθηση του τι έχει συμβεί; Εδώ ο ίδιος ο Γιώργος Λιανός, που αν κάποιος έπρεπε να υπερασπιστεί τον Ατζούν, είπε ότι “δεν θέλω να μιλήσω γιατί είναι περίεργη η κατάσταση”, ο Στάθης Σχίζας επειδή κέρδισε ένα παιχνίδι και έγινε γνωστός πρέπει να το υπερασπιστεί; Θεωρώ ότι θα το ξαναδεί και θα αναθεωρήσει»

«Πολύ καλά έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και διαφώνησε μαζί μου, έχοντας κινηθεί σε καθαρά δημοσιογραφικό πλαίσιο, αν και είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που προβλήθηκε μονταρισμένο» αναφέρει ο Στάθης Σχίζας στη HuffPost. «Η φράση “χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις” αναφερόταν σε όλους αυτούς τους πρώην παίκτες που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα και “δικάζουν” την Παραγωγή, δεν απευθυνόταν προσωπικά στον Σταύρο Φλώρο. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς θα πήγαιναν ξανά να παίξουν στο Survivor».

Λίγη ώρα μετά, το ίδιο απόσπασμα προβλήθηκε και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, με τον παρουσιαστή να κάνει μια πολύ αυστηρή τοποθέτηση: «Καταλάβατε γιατί τα παιδιά αυτά που ξεχωρίζουν, πολλές φορές είναι ηλίθιοι; Και τον λέω ηλίθιο εγώ. Δεν κάνεις αυτή τη δήλωση. Άντε να βγάλω την ηλιθιότητα και ζητώ συγγνώμη, δεν μπορεί ένας αφελής να είναι πρότυπο. Δεν κάνεις τέτοια δήλωση. Τότε είναι επικίνδυνος. Επειδή πήρε ο ίδιος λεφτά από τον Ατζούν, βγαίνει και λέει για ένα παιδί που έχει χάσει το πόδι του…»

«Βγήκε ο Λιάγκας και έδωσε μία παράσταση αρχαίας τραγωδίας- ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί με κάθε ευκαιρία τον πόνο του Σταύρο Φλώρου, λέγοντας μάλιστα ότι είναι φίλος του, για να κάνει νούμερα τηλεθέασης, όπως έχει κάνει με πάρα πολλές άλλες υποθέσεις στο παρελθόν» απαντάει ο Στάθης Σχίζας.

«Προβάλλοντας μάλιστα με σαδιστικό τρόπο, μια πολύ σκληρή φωτογραφία από τον τραυματισμό του Σταύρου, για να σοκάρει το τηλεοπτικό κοινό κατά την προσφιλή του συνήθεια. Με αποκάλεσε ηλίθιο και μετά ζήτησε συγγνώμη για να είναι καλυμμένος, αλλά αυτό δεν αναιρεί τον χαρακτηρισμό του. Και ο φονιάς ζητάει συγγνώμη μετά, αλλά το θύμα δεν γυρίζει πίσω. Όλος ο τηλεοπτικός του λόγος εξάλλου είναι μια υποκρισία» καταλήγει ο Στάθης Σχίζας.

Ο Στάθης Σχίζας είχε βγει νικητής στο Survivor του 2022.

Στάθης Σχίζας: «Και εγώ θα είχα κινηθεί εναντίον της Παραγωγής»

«Στα συμβόλαια που υπογράφουμε αναφέρεται ρητά πως ό,τι και να μας συμβεί είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη» τονίζει ο Στάθης Σχίζας. «Προφανώς όμως και εγώ θα είχα κινηθεί νομικά αν ήμουν στη θέση του Σταύρου» ξεκαθαρίζει συμπληρώνοντας ότι πιο μεγάλη εντύπωση του έχει κάνει ο ισχυρισμός του ότι άνθρωποι της Παραγωγής προσέφεραν ναρκωτικές ουσίες σε παίκτες. «Οφείλω να πω ότι στις τρεις φορές που έχω πάει στον Άγιο Δομίνικο δεν έχω δει ούτε έχω ακούσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο χωρίς όμως να θέλω να διαψεύσω όσα λέει το παιδί».

Εξακολουθώ να είμαι με το μέρος του Σταύρου Φλώρου. Όταν είχα μιλήσει στον Νίκο Ευαγγελάτο, ο Σταύρος Φλώρος φωτογραφιζόταν αγκαλιά με τον Ατζούν, δεν είχε καταθέσει αυτή την αγωγή.

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί με τον Σταύρο Φλώρο στο Μαϊάμι τον Ιούνιο.