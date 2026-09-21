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Σε αντικείμενα Ειδικών Δυνάμεων εκπαιδεύτηκαν έφεδροι στη Ρεντίνα στις 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του θεσμού της Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, που έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες, οι έφεδροι πραγματοποίησαν εκπαίδευση σε περίπολα αναγνωρίσεως, επικοινωνίες, αγώνα σε κατοικημένη περιοχή και τακτικές μάχης εκ του σύνεγγυς, καθώς και σε τακτική αντιμετώπιση τραυματία σε συνθήκες μάχης.

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Μεγάλη είναι η ανταπόκριση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, στον θεσμό του Ενεργού Εφέδρου, ιδιαίτερα στις ηλικίες 30-35 ετών.

Ένας «στρατός των πολιτών», με συγκρότηση επαρκώς εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης εφεδρείας 150.000 ενεργών εφέδρων ως το 2030 είναι ο στόχος της ριζικής αναδιαμόρφωσης του συστήματος της εφεδρείας. Κομβικός πλέον είναι ο ρόλος των ΚΕΜΕΦ (Κέντρων Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας) όπου θα καλούνται για μετεκπαίδευση οι έφεδροι που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, μακριά από τις μονάδες όπου έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά.