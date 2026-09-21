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Τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο έχει ξεπεράσει στα βενζινάδικα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές είναι ακόμα πιο ψηλά, φτάνοντας τα 2,30-2,40 ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του ΕΡΤnews, οι αυξήσεις εντός ολίγων εβδομάδων ανέρχονται σε 7,3% για την αμόλυβδη και 9,6% για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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Αν και στις διεθνείς αγορές φαίνεται να καταγράφεται αποκλιμάκωση, το Μπρεντ παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στις προσδοκίες περί νέας απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων και στην ελπίδα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα αποδώσουν καρπούς.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που αναμένεται να εστιάσουν στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις, ενώ στο «τραπέζι» βρίσκεται η παράταση της επιδότησης ώστε το μέτρο του Σεπτεμβρίου να συνεχιστεί και τον Οκτώβριο.

Ως προς το επίδομα θέρμανσης, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε ότι προωθείται οριζόντια αύξηση 20%, χωρίς να αλλάζουν τα κριτήρια και ο αριθμός των δικαιούχων.