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Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη DV Day της πολυεθνικής διακλαδικής άσκησης «MEDUSA 15/2026» που έλαβε χώρα στο Μάλεμε της Κρήτης την Παρασκευή.

Η άσκηση ολοκληρώνεται το Σάββατο και χαρακτηρίστηκε από αυξημένη διακλαδικότητα και συνδυασμό ναυτικών, αεροπορικών, αμφίβιων και χερσαίων δραστηριοτήτων.

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Οι συγκεκριμένες ασκήσεις άρχισαν το 2015 ως διμερείς αεροναυτικές ασκήσεις Ελλάδας- Αιγύπτου, με την πρώτη στην Ελλάδα. Έκτοτε διεξάγεται σε τακτική βάση, με εναλλαγή της χώρας φιλοξενίας.

Κύριες συμμετέχουσες χώρες φέτος είναι η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος, ενώ με μέσα συμμετέχουν η Γαλλία και η Ιταλία. Παρατηρητές έχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη.

Μεταξύ των βασικών αντικειμένων ήταν αεροπορικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις, ναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές και αεραποβατικές ενέργειες, αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων και προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση και αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, περιλαμβανομένων FPV drones. Μεταξύ των σεναρίων ήταν η αντιμετώπιση πολλαπλών ταυτόχρονων απειλών και επιθέσεων από σμήνη μη επανδρωμένων, καθώς και η αξιοποίηση του ελληνικού συστήματος Counter-UAS «Κένταυρος».

Δείτε φωτογραφίες από τη μεγάλη διακλαδική άσκηση: