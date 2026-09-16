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Η παρουσιάστρια θα συμμετέχει στην εκπομπή MEGA Non Stop μαζί με τον Βασίλη Τσεκούρα και τον Ζήση Μούσιο.

Η πρεμιέρα της εκπομπής με τη νέα σύνθεση μετατέθηκε για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου έπειτα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε.

Το ενημερωτικό μαγκαζίνο θα καλύπτει θέματα επικαιρότητας με γρήγορο ρυθμό και σύγχρονη προσέγγιση στην παρουσίαση των ειδήσεων.

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Ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική της καριέρα ανοίγει η Μαρία Αντωνά. Μετά την τελευταία της συνεργασία με την Κατερίνα Καραβάτου στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, η γνωστή παρουσιάστρια παραμένει στην ίδια ζώνη ανήκοντας πλέον στο τμήμα ενημέρωσης του MEGA στο οποίο προΐσταται ο καλός φίλος και για χρόνια συνεργάτης του συντρόφου της, Γιώργου Λιάγκα, Σταμάτης Μαλέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, από το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Αντωνά θα καλημερίζει το τηλεοπτικό κοινό στις 9:20 μαζί με τον Βασίλη Τσεκούρα και τον Ζήση Μούσιο. Η συμφωνία κλείστηκε αυτή την εβδομάδα, γι’ αυτό κιόλας ο σταθμός έστειλε αλλαγή προγράμματος στα Μέσα το μεσημέρι της Τετάρτης, αναβάλλοντας για μία εβδομάδα την πρεμιέρα της εκπομπής MEGA Non Stop.

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Ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας.

Το δελτίου Τύπου που είχε στείλει το MEGA πριν από τη συμφωνία με τη Μαρία Αντωνά

Οι ειδήσεις της ημέρας δεν σταματούν στους τίτλους. Πίσω από ένα γεγονός υπάρχουν άνθρωποι, δυναμικές ιστορίες και μια καθημερινότητα που διαρκώς μετακινείται και εξελίσσεται.

Συμβαδίζοντας με τους ρυθμούς της εποχής, το «MEGA Non Stop», το νέο ενημερωτικό magazino του MEGA, έρχεται με μία σύγχρονη προσέγγιση στην ενημέρωση: γρήγορο tempo, συνεχή ροή, δυναμική εναλλαγή θεμάτων και οπτική αφήγηση που κρατά τον τηλεθεατή σε εγρήγορση.

Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας θα χαρτογραφούν την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται σε κάθε γωνιά της γης: Από την πολιτική και την οικονομία μέχρι την κοινωνία, την τεχνολογία και την καθημερινή ζωή, από το κέντρο μιας μεγάλης πόλης μέχρι μια μικρή τοπική κοινωνία, συνδέοντας τα μεγάλα γεγονότα με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. H είδηση γίνεται η αφετηρία για βαθύτερη ανάλυση και το ρεπορτάζ οδηγεί τη συζήτηση.

Ο Ζήσης Μούσιος και ο Βασίλης Τσεκούρας θα σχολιάζουν, θα ρωτούν και θα ανοίγουν ουσιαστικό διάλογο, με τον παλμό των γεγονότων να καθορίζει τη θεματολογία και τη ροή της εκπομπής. Η δημοσιογραφική εμπειρία, η άνεση στην επικοινωνία και η διαφορετική ματιά των δύο παρουσιαστών συνθέτουν μια ζωντανή, πολυδιάστατη εκπομπή που βάζει τον τηλεθεατή στην ουσία του θέματος και δίνει το σύνθημα για μία νέα, φρέσκια ματιά στην πρωινή ενημέρωση.

Η Μαρία Αντωνά δεν θα βρίσκεται πλέον κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη με τον αγαπημένο της Γιώργο Λιάγκα.

Απέναντι από τη Φαίη Σκορδά

Αν και η μετακίνηση της Μαρίας Αντωνά από την ψυχαγωγία στην ενημέρωση ήταν από μόνη της μια πολύ μεγάλη έκπληξη, η είδηση αυτή κρύβει ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον παρασκήνιο, αφού στην ίδια ακριβώς ζώνη θα βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Γιώργου Λιάγκα, Φαίη Σκορδά, που επιστρέφει από το MEGA στον ΑΝΤ1 με τρίωρη ζωντανή infotainment εκπομπή.

Η πρεμιέρα της Φαίης ακούγεται ότι προγραμματίζεται για τις 17 Οκτωβρίου και ότι ξεκινάει μισή ώρα αργότερα από την εκπομπή που συμμετέχει η Μαρία Αντωνά, στις 09:50.