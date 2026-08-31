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Μετά τις εξωτικές τους διακοπές στις Σεϋχέλλες, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά συνέχισαν τις διακοπές τους στη Γαλλική Ριβιέρα και συγκεκριμένα σε δύο από τους πιο ακριβούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, το Μονακό και το Σεν Τροπέ. Το ζευγάρι που έχει συμπληρώσει τρία χρόνια κοινής ζωής από τον Μάιο, ζει εδώ και αρκετό καιρό σαν να είναι παντρεμένο, καθώς συζούν στην πολυτελή κατοικία του Γιώργου Λιάγκα στα σύνορα Βούλας- Βουλιαγμένης.

Μετά την Άννα Βίσση, και η Μαρία Αντωνά φωτογραφήθηκε με τη βεντάλια- σήμα κατατεθέν του παραλιακού Shellona στο Σεν Τροπέ.

Το βράδυ της Δευτέρας, η 41χρονη παρουσιάστρια, DJ και ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από τις διακοπές της στο νότια Γαλλία, όπου επισκέφτηκε τα πιο συζητημένα εστιατόρια και beach clubs που αποτελούν πόλο έλξης των σταρ.

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Αν και η Μαρία Αντωνά δεν δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες με τον αγαπημένο της, ο οποίος επιστρέφει τηλεοπτικά στις 21 Σεπτεμβρίου, στο στιγμιότυπο έξω από την μπουτίκ της Gucci, καθρεφτίζεται ο Γιώργος Λιάγκας να την απαθανατίζει με το κινητό του.

Ποζάροντας στη φημισμένη παραλία Παμπελόν του Σεν Τροπέ.

Μαρία Αντωνά: Η τηλεόραση μπορεί να περιμένει

Μετά την περσινή της συνεργασία με την Κατερίνα Καραβάτου, και παρά το θετικό αποτύπωμα που είχε αφήσει κυρίως με τις συνεντεύξεις της, η Μαρία Αντωνά βρίσκεται εκτός τηλεόρασης, όπως και πάρα πολλά πρόσωπα που είχαν υπάρξει περιζήτητα τις προηγούμενες σεζόν. Η ίδια φαίνεται πως μελετάει με προσοχή τα επόμενά της επαγγελματικά βήματα, καθώς η συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 δεν θα συνεχιστεί αυτή τη σεζόν.