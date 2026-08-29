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Οι Βεστφαλοί επικράτησαν με 2-0 του Αμβούργου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Κωνσταντέλιας και Καρέτσας είχαν καθοριστική παρουσία, με τον πρώτο μάλιστα να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Η Ντόρτμουντ έχει ήδη αρχίσει να βλέπει στην πράξη όσα περιμένει από τους δύο νεαρούς Έλληνες διεθνείς, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Γιάννη Κωνσταντέλια να αφήνουν το στίγμα τους απέναντι στο Αμβούργο. Ο πρώτος μοίρασε ασίστ και ο δεύτερος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, δίνοντας από νωρίς λόγους ενθουσιασμού στους φίλους των Βεστφαλών.

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Ο Καρέτσας ήταν αυτός που έκανε την αρχή, καθώς μόλις στο 9ο λεπτό δημιούργησε το πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ, καταγράφοντας ασίστ και δείχνοντας από νωρίς την ποιότητά του στο επιθετικό τρίτο.

👏 Das macht richtig Spaß! Guirassy nach Traumkombi mit Karetsas und Konstantelias mit seinem ersten Bundesligator! Ein munterer und komplett überlegener schwarzgelber Auftritt! 😍 pic.twitter.com/PpFlR52Iy8 August 29, 2026

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου πήρε σειρά ο Κωνσταντέλιας. Ο «Ντέλιας» υποδέχθηκε την πάσα του Μπάιερ, μπήκε στην περιοχή του Αμβούργου και επιχείρησε το σουτ. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό των φιλοξενούμενων, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ.

Έτσι, πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, οι δύο Έλληνες πρωταγωνιστές είχαν ήδη συνδυάσει ασίστ και γκολ, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τον ενθουσιασμό που υπάρχει γύρω από την παρουσία τους στη Βεστφαλία.

Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο, η κακοτυχία χτύπησε την πόρτα του Κωνσταντέλια καθώς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα, λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

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