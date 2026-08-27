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Χιλιάδες νεκρά ψάρια αποσυντίθενται στη λάσπη, ενώ στα στάσιμα νερά έχουν συσσωρευτεί πλαστικά, οικοδομικά υλικά και εμφανή ίχνη πετρελαιοειδών.

Η δυσοσμία από τη συσσώρευση των λυμάτων και των απορριμμάτων προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους των γειτονικών πυκνοκατοικημένων περιοχών.

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να διερευνήσουν αν υπήρξε κατάλληλος περιβαλλοντικός σχεδιασμός για την προστασία της ιχθυοπανίδας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Απαιτείται άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και την παροχή εξηγήσεων σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή.

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Σε ανοιχτή περιβαλλοντική πληγή έχει μετατραπεί η περιοχή των εκβολών του Ιλισσού, στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στα όρια Καλλιθέας και Μοσχάτου. Το θέαμα προκαλεί σοκ, ενώ η έντονη δυσοσμία και η εικόνα των στάσιμων υδάτων δημιουργούν εύλογη ανησυχία για την κατάσταση της περιοχής και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι τεχνικές εργασίες.

Στο σημείο όπου κατασκευάστηκε και παραδόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα, οι παρεμβάσεις φαίνεται πως άφησαν πίσω τους μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση. Μετά την άντληση των θαλασσινών υδάτων για τις ανάγκες των εργασιών, αποκαλύφθηκε ένα μακάβριο σκηνικό: χιλιάδες νεκρά ψάρια έχουν εγκλωβιστεί στη λάσπη και αποσυντίθενται κάτω από τις υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου.

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Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την αποπνικτική δυσοσμία, η οποία θυμίζει έντονα ανοιχτό αγωγό λυμάτων. Τα λιμνάζοντα, σκουρόχρωμα νερά εμφανίζονται επιβαρυμένα με πετρελαιοειδή και λιπαντικά, ενώ στο ίδιο σημείο έχουν συσσωρευτεί πλαστικά, αφρολέξ και οικοδομικά υλικά, συνθέτοντας εικόνα εγκατάλειψης.

Περιβαλλοντική υποβάθμιση με φόντο τον αστικό ιστό

Το ζήτημα δεν περιορίζεται στην αισθητική ή περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. Η εστία αποσύνθεσης βρίσκεται δίπλα σε έναν πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση διερεύνηση της κατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι και τα ερωτήματα που προκύπτουν για την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την εκτέλεση των εργασιών. Πριν από την άντληση των υδάτων και την έναρξη των παρεμβάσεων, ποια μέτρα ελήφθησαν για την προστασία της ιχθυοπανίδας και την απομάκρυνση των ζωντανών οργανισμών από την περιοχή;

Στις ελάχιστες υδάτινες κοιλότητες που έχουν απομείνει, εκατοντάδες μικρότερα ψάρια εξακολουθούν να παλεύουν να επιβιώσουν, την ώρα που γύρω τους κυριαρχούν λάσπη, σκουπίδια και νεκρά ψάρια.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί εύλογες απορίες για το αν υπήρξε ουσιαστικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός πριν και κατά τη διάρκεια των τεχνικών παρεμβάσεων. Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται πλέον να δώσουν σαφείς απαντήσεις για τα αίτια της καταστροφής, την ύπαρξη ή μη ρυπογόνων ουσιών και, κυρίως, για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν ώστε η περιοχή να αποκατασταθεί άμεσα.