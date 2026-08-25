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Μετά από δικαστική απόφαση που του απαγόρευσε τη χρήση του ονόματος Horch, επέλεξε την ονομασία Audi, η οποία αποτελεί τη λατινική μετάφραση της γερμανικής λέξης για την ακοή.

Η ιδέα για το νέο όνομα προτάθηκε από τον γιο ενός συνεργάτη του, ο οποίος μετέφρασε το όνομα του ιδρυτή στα λατινικά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του.

Το 1932, τέσσερις διαφορετικές αυτοκινητοβιομηχανίες συγχωνεύθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές προκλήσεις της εποχής, σχηματίζοντας τον όμιλο Auto Union.

Οι τέσσερις αλληλοσυνδεόμενοι δακτύλιοι του λογότυπου συμβολίζουν μέχρι σήμερα την ενότητα των εταιρειών Audi, DKW, Horch και Wanderer που αποτέλεσαν τον όμιλο.

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Αναρωτήθηκες ποτέ πως, πότε και υπό ποιες συνθήκες προέκυψε το όνομα της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας Audi;

Όλα ξεκίνησαν το 1904, όταν ο Γερμανός μηχανικός August Horch ίδρυσε την εταιρία August Horch & Cie. Motorwagenwerke AG. Στις 14 Νοεμβρίου 1899, με την ίδρυση της εταιρείας A. Horch & Cie. στην Κολωνία, έθεσε τα θεμέλια για αυτό που θα εξελισσόταν σε μια παγκοσμίως γνωστή μάρκα.

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Το 1902, ο Horch μετέφερε την εταιρεία του στο Ράιχενμπαχ της Σαξωνίας. Το 1904, την κατέγραψε ως ανώνυμη εταιρεία και μετακόμισε στο Τσβικάου και συνέχισε να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα Horch. Ωστόσο, μόλις πέντε χρόνια αργότερα, αποχώρησε από την εταιρεία λόγω διαφωνιών και ίδρυσε μια νέα αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι προηγούμενοι συνεργάτες του τον μήνυσαν για την παράβαση εμπορικών σημάτων και ένα γερμανικό δικαστήριο καθόρισε ότι το εμπορικό σήμα Horch ανήκε στην προηγούμενη επιχείρησή του. Ο Horch αναγκάστηκε να αλλάξει το όνομα της επιχείρησης παραγωγής αυτοκινήτων.

♬ original sound – Drew Carrell @drewcarrell1 A Court BANNED Him From His Own Name. . . a court banned august horch from putting his own name on a car. so a kid doing latin homework in the corner of the room named it instead. horch means listen in german. audi is listen in latin. #business #cars #audi #history #businessstory

Πως προέκυψε το όνομα Audi όμως; Το επίθετο του Horch στα ελληνικά μεταφράζεται ως «ακούστε». Αυτό έδωσε την ιδέα στον γιο ενός συνεργάτή του, ο οποίος άκουγε τη συζήτηση για την αναζήτηση ενός νέου ονόματος ενώ έκανε τα μαθήματά του, να χρησιμοποιήσουν την λέξη Audi για όνομα της εταιρίας, καθώς Audi σημαίνει και αυτό «ακούστε», αλλά στα λατινικά.

Πηγή εικόνας: audi.com

Η ιστορία πίσω από το λογότυπο των τεσσάρων δακτύλιων

Όσο για το λογότυπο των τεσσάρων δακτυλίων: αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις εταιρίες πριν από τη συγχώνευσή τους. Κάθε μία από αυτές κατασκεύαζε ποδήλατα, μοτοσυκλέτες και μικρά επιβατικά αυτοκίνητα.

Στις 29 Ιουνίου 1932, με πρωτοβουλία της κρατικής τράπεζας της Σαξωνίας, οι εταιρείες Audi, DKW και Horch, καθώς και το τμήμα αυτοκινήτων της Wanderer Werke, συγχωνεύθηκαν για να σχηματίσουν την Auto Union AG – δημιουργώντας έτσι τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο αυτοκινήτων στη Γερμανία. Οι εταίροι μπόρεσαν έτσι να αντιμετωπίσουν από κοινού τις οικονομικές προκλήσεις. Το λογότυπο της εταιρείας – τέσσερις αλληλοσυνδεόμενοι δακτύλιοι – είναι παγκοσμίως γνωστό μέχρι σήμερα και συμβολίζει την ενότητα των τεσσάρων ιδρυτικών εταιρειών. Κάθε μία από τις τέσσερις μάρκες συνδέεται με μια συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων.