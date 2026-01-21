Η Audi Revolut F1 Team παρουσίασε τα επίσημα χρώματα του μονοθεσίου Audi R26, στο οποίο δεσπόζει το branding του Title Partner της ομάδας, της παγκόσμιας fintech Revolut

Οι οδηγοί της ομάδας, Nico Hülkenberg και Gabriel Bortoleto, αποκάλυψαν τη νέα, ειδικά σχεδιασμένη σειρά αγωνιστικού εξοπλισμού της adidas, που συνδυάζει το σύγχρονο design με την υψηλή τεχνολογία

Οι συνεργάτες της Audi Revolut F1 Team μεταμόρφωσαν τον εμβληματικό χώρο του Kraftwerk σε ένα πολυδιάστατο marketing event προσφέροντας στους φιλάθλους μια μοναδική επαφή με το brand

Βερολίνο, 20 Ιανουαρίου, 2026 – Μετά από χρόνια σχολαστικής προετοιμασίας, η Audi Revolut F1 Team εγκαινίασε σήμερα μια νέα, συναρπαστική εποχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 της FIA.

Στον εμβληματικό χώρο του Kraftwerk Berlin, η ομάδα πραγματοποίησε το επίσημο παγκόσμιο ντεμπούτο της μέσα σε ένα καθηλωτικό περιβάλλον. Με ένα μοναδικό υπερθέαμα φωτός και ήχου, ο ιστορικός σταθμός παραγωγής ενέργειας μεταμορφώθηκε σε μια φουτουριστική σκηνή για το μέλλον του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με την αποκάλυψη των πρώτων επίσημων χρωμάτων της ομάδας, ο χώρος μετατράπηκε σε ένα πολυδιάστατο marketing event, δίνοντας στους προσκεκλημένους την πρώτη ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους που εργάστηκαν ακατάπαυστα για να μετουσιώσουν αυτό το όραμα σε πραγματικότητα.

Το Βερολίνο, ένας δυναμικός παγκόσμιος κόμβος προόδου, πολιτισμού και τεχνολογίας, αποτέλεσε μια απόλυτα συνειδητή επιλογή για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η κίνηση αυτή αντανακλά τη φιλοδοξία της ομάδας να συνδεθεί με ένα ευρύτερο κοινό, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά όρια του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής στιγμής, η Audi Revolut F1 Team επιθυμεί να μοιραστεί τον ενθουσιασμό της με τους φιλάθλους. Έτσι, ο χώρος του Kraftwerk θα ανοίξει τις πόρτες του στις 21 Ιανουαρίου για τους τυχερούς φιλάθλους που εξασφάλισαν το εισιτήριό τους μέσω ειδικής κλήρωσης.

Ο Antoine Le Nel, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Marketing της Revolut, δήλωσε: «Η ίδρυση της Audi Revolut F1 Team αποτελεί σταθμό ενόψει μιας σεζόν ριζικών αλλαγών, η οποία αναμένεται να αναδιαμορφώσει το άθλημα. Τα σημερινά αποκαλυπτήρια του μονοθεσίου αποτελούν την έμπρακτη αναπαράσταση της απόλυτης ταύτισης της Revolut με την ομάδα. Πριν από μια δεκαετία, η Revolut ήταν ο νέος παίκτης με τη φιλοδοξία να αμφισβητήσει τους κατεστημένους κολοσσούς. Έχοντας πλέον ξεπεράσει τους 70 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το ταξίδι, μεταφέροντας τη δυναμική μας στην πίστα. Οι φίλαθλοι μπορούν να περιμένουν από τη Revolut να φέρει στον αθλητισμό το DNA της καινοτομίας, ενώ παράλληλα θα ενσωματωθούμε πλήρως στις οικονομικές δραστηριότητες της ομάδας».

«Η σημερινή μέρα δεν είναι απλώς μια παρουσίαση. Αποτελεί την επίσημη διακήρυξη μιας νέας εποχής για την Audi», δήλωσε ο Gernot Döllner, Διευθύνων Σύμβουλος της AUDI AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG. «Η Formula 1 είναι η πιο απαιτητική σκηνή στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και δεν βρισκόμαστε εδώ απλώς για να συμμετάσχουμε, αλλά για να επαναπροσδιορίσουμε το μέλλον του ‘Vorsprung durch Technik’. Αυτό το εγχείρημα λειτουργεί ως καταλύτης για ολόκληρη την εταιρεία μας, αποτελώντας σύμβολο του μετασχηματισμού μας προς μια κουλτούρα υψηλών επιδόσεων, αποδοτικότητας και καινοτομίας. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην απόλυτη, μακροπρόθεσμη δέσμευση. Γνωρίζουμε ότι η επιτυχία στη Formula 1 απαιτεί αδιάκοπη επιμονή. Η Audi Revolut F1 Team δεν δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μέχρι το 2030».

Η ταυτότητα της Audi Revolut F1 Team

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε η αποκάλυψη της ολοκληρωμένης οπτικής ταυτότητας της ομάδας. Τα τελικά χρώματα του μονοθεσίου R26 για την εναρκτήρια σεζόν αποτελούν την άμεση εφαρμογή της νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Audi: καθαρή, τεχνική, έξυπνη και συναισθηματική. Το μονοθέσιο εκπέμπει μια απαράμιλλη τεχνική κομψότητα με το χαρακτηριστικό φινίρισμα Titanium, το οποίο έρχεται σε δυναμική αντίθεση με τα τμήματα από γυμνό ανθρακόνημα (Carbon Fibre), τα οποία συμβολίζουν την ωμή ισχύ και τις επιδόσεις. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύονται από τις έντονες λεπτομέρειες σε χρώμα Lava Red και τα εμβληματικά δαχτυλίδια της Audi, ένα σύμβολο που προορίζεται αποκλειστικά για το εγχείρημα της Formula 1.

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού εκτείνεται πέρα από την εμφάνιση του μονοθεσίου, διαμορφώνοντας τη συνολική παρουσία της Audi Revolut F1 Team σε κάθε περιβάλλον. Από την ένδυση της ομάδας στο paddock μέχρι τον σχεδιασμό του motorhome και τα χρώματα του pit garage, τα πάντα αποτελούν έκφραση της νέας οπτικής ταυτότητας, με κυρίαρχα στοιχεία τις καθαρές δομικές γραμμές, τα φινιρίσματα από βουρτσισμένο μέταλλο και το εμβληματικό χρώμα Lava Red.

Partnerships like no-other

Η εκδήλωση αποτέλεσε επίσης μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη ολόκληρου του οικοσυστήματος της Audi Revolut F1 Team σε έναν κοινό χώρο. Ήταν η πρώτη φορά που το όραμα αυτό πήρε σάρκα και οστά, μέσα από την πλήρη παρουσίαση των χρωμάτων του μονοθεσίου και της επίσημης συλλογής merchandise της ομάδας.

Η Revolut μοιράζεται με την ομάδα την κοινή επιθυμία για την ανατροπή του κατεστημένου, μια νοοτροπία που θα αποτελέσει την «πυξίδα» της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Καθώς μια σειρά από τολμηρές δράσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί, αρχής γενομένης από το Grand Prix της Μελβούρνης, ο Title Partner έδωσε στους καλεσμένους στο Kraftwerk μια ειδική ευκαιρία να σχεδιάσουν τη δική τους, εξατομικευμένη κάρτα Revolut κατά τη διάρκεια του event.

Παράλληλα με τα αποκαλυπτήρια του R26, η ομάδα παρουσίασε την αποκλειστική συλλογή αγωνιστικής και ομαδικής ένδυσης, η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον επίσημο συνεργάτη της, την adidas. Η σειρά μεταφέρει την οπτική ταυτότητα της ομάδας από το σασί του μονοθεσίου στα μέλη της ομάδας, ακολουθώντας τις ίδιες σχεδιαστικές αρχές της καθαρότητας και της τεχνικής ακρίβειας και εξασφαλίζοντας μια ενιαία και επιβλητική παρουσία εντός και εκτός πίστας.

Η συλλογή θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της ομάδας, η οποία θα προσφέρει απρόσκοπτη εμπειρία αγορών μέσω του Revolut Pay. Η σειρά θα είναι επίσης διαθέσιμη στο επίσημο online κατάστημα της adidas και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης παγκοσμίως (ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις). Τη συλλογή συμπληρώνει μια σειρά από κυκλοφορίες περιορισμένης έκδοσης, φέρνοντας το στυλ του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην καθημερινή ένδυση.

The Team: A Union of Vision and Experience

Η ηγεσία της ομάδας, αποτελούμενη από τους Mattia Binotto και Jonathan Wheatley, περιέγραψε την ενιαία δομή που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εγχειρήματος.

«Η στρατηγική απόφαση να εισέλθουμε στη Formula 1 ως πλήρης εργοστασιακή ομάδα είναι το ισχυρότερο μας πλεονέκτημα», δήλωσε ο Mattia Binotto, επικεφαλής του project Audi F1. «Τα τελευταία χρόνια εργαστήκαμε εντατικά όχι μόνο για την κατασκευή μιας μονάδας ισχύος στο Neuburg, αλλά και για τη δημιουργία ενός τεχνικού οργανισμού που συνδέει την ανάπτυξη του σασί μας στο Hinwil και το Bicester. Αυτή η απόλυτη ενοποίηση μας επιτρέπει να ορίζουμε την πορεία μας απρόσκοπτα, εξαλείφοντας τους συμβιβασμούς και εξασφαλίζοντας το επίπεδο ευελιξίας και καινοτομίας που απαιτείται για την επιτυχία. Αυτό είναι που καθιστά την Audi Revolut F1 Team ένα ενιαίο όραμα, ελέγχοντας κάθε μεταβλητή, από τους κυλίνδρους του κινητήρα μέχρι το μπροστινό φτερό. Αυτά είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζονται τα πρωταθλήματα».

«Αυτό το μονοθέσιο αποτελεί την έμπρακτη ενσάρκωση χιλιάδων ωρών σκληρής εργασίας από μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα ανθρώπων σε όλες τις εγκαταστάσεις μας», δήλωσε ο Jonathan Wheatley, διευθυντής της Audi Revolut F1 Team. «Σήμερα, ξεκινάμε αυτό το ταξίδι με μια βαθιά υπερηφάνεια, αλλά και με ταπεινότητα, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι μόνο η πρώτη μέρα μιας μακράς πορείας. Αποστολή μας είναι να εμφυσήσουμε το DNA του πρωταθλητισμού σε κάθε κύτταρο αυτής της ομάδας. Οικοδομούμε μια κουλτούρα ανθεκτικότητας, ακρίβειας και αδιάλειπτης αναζήτησης, όπου τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο στην επίτευξη των μέγιστων επιδόσεων. Για όλους εμάς, η πρόκληση είναι η πηγή του ενθουσιασμού μας: να χτίσουμε μια ομάδα που θα γίνεται ισχυρότερη με κάθε γύρο, κάθε ανάλυση και κάθε αγώνα. Θα μετατρέψουμε τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία μας σε πραγματικότητα στην πίστα, μέρα με τη μέρα.»

Το κλίμα αυτό ενίσχυσαν με τις δηλώσεις τους οι οδηγοί της ομάδας, Nico Hülkenberg και Gabriel Bortoleto, οι οποίοι πλαισίωσαν τη διοίκηση στη σκηνή.

«Όταν είσαι στο paddock της Formula 1 για πολλά χρόνια, μαθαίνεις να ξεχωρίζεις την απλή φιλοδοξία από την πραγματική ικανότητα», δήλωσε ο Nico Hülkenberg. «Αυτό που εισπράττω εδώ σήμερα είναι μια βαθιά σοβαρότητα και μια απίστευτη ενέργεια που κάνει αυτή την ομάδα να ξεχωρίζει. Είμαστε μια πραγματική εργοστασιακή ομάδα με ένα σαφές, μακροπρόθεσμο όραμα, το οποίο υποστηρίζεται από τεράστιους πόρους και τεχνογνωσία παγκόσμιας κλάσης. Για έναν οδηγό, η προοπτική να βρίσκεται στο πλευρό της Audi στο ξεκίνημα αυτού του ταξιδιού είναι εξαιρετικά συναρπαστική. Έχουμε την ευκαιρία να χτίσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό μαζί και ανυπομονώ να οδηγήσω αυτό το μονοθέσιο στην πίστα της Μελβούρνης».

«Το να αγωνίζομαι για την Audi, μια μάρκα με τόσο εμβληματική και νικηφόρα ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αποτελεί, δίχως υπερβολή, ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», πρόσθεσε ο Gabriel Bortoleto. «Μεγαλώνεις ακούγοντας για την κυριαρχία της Audi στο Le Mans και στα ράλι, και το να επιλέγεσαι σήμερα για να συνεχίσεις αυτή την παράδοση στη Formula 1 αποτελεί τεράστια τιμή. Είναι η ευκαιρία της ζωής μου. Αντιλαμβάνομαι το βάρος της ευθύνης, αλλά πάνω από όλα νιώθω μια απίστευτη δίψα να μάθω, να πιέσω τα όρια και να εξελιχθώ μαζί με αυτή την ομάδα. Είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να συμβάλω στη συγγραφή αυτού του σπουδαίου κεφαλαίου για την Audi Revolut F1 Team».

