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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (25/8) Τρίτη στο Κάτω Κουφονήσι, όπου μια γυναίκα που βούτηξε σε θάλασσα, έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με το cyclades24, η τουρίστρια επέβαινε σε ημερόπλοιο που είχε αναχωρήσει από τη Νάξο με προορισμό τα Κουφονήσια.

Νεκρή γυναίκα στο Κουφονήσι

Κατά τη διάρκεια στάσης του σκάφους σε απομακρυσμένη παραλία του Κάτω Κουφονησίου, η γυναίκα βούτηξε στη θάλασσα. Λίγο αργότερα και κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τις αισθήσεις της.

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Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά της στο λιμάνι. Εκεί έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να επανέλθει, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός της.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για 69χρονη γυναίκα από την Αγγλία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένεται και επίσημη ενημέρωση για τα στοιχεία της γυναίκας και τα αίτια του θανάτου της