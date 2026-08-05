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Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη εικόνα αντικρίζουν όσοι βρεθούν στη θαλάσσια περιοχή της Ημερολιάς, στη βόρεια Κέρκυρα, καθώς ο βυθός είναι γεμάτος με κατεστραμμένες ξαπλώστρες και διάφορα άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στις παραλίες.

Οι φωτογραφίες που έρχονται στο φως καταγράφουν τον εγκαταλελειμμένο εξοπλισμό να βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, μετατρέποντας τον βυθό σε έναν ακόμη χώρο όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αφήσει έντονα τα σημάδια της.

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Η παρουσία ξαπλωστρών και άλλων αντικειμένων στον πυθμένα προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς αλλοιώνει την εικόνα ενός κατά τα άλλα φυσικού θαλάσσιου οικοσυστήματος και αναδεικνύει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον.

Πηγή φωτογραφιών: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI